„Bares für Rares“: 200 Euro für Omas Schreibtisch-Utensil

Diepholzin bei ZDF-Sendung

Diepholz - Doppelt so viel Geld wie vom Experten geschätzt und viermal so viel wie ursprünglich erwartet: 200 Euro hat Brigitte Splanemann in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ für ein etwa 130 Jahre altes Schreibtisch-Utensil aus Eisenguss bekommen. Die Diepholzerin freute sich nicht nur über den Verkauf, sondern machte auch bei der Aufzeichnung der Sendung in Pulheim bei Köln neue Erfahrungen.