Fröhliche Abschlussfeier: Die „Tschernobylkinder“ und Erwachsenen, die im Rahmen der 27. Ferienaktion der Landeskirche für vier Wochen in der Region Diepholz waren, fliegen am Donnerstag wieder nach Haus in die Region Gomel/Weißrussland. Foto: Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. Nach 27 Jahren ist Schluss. Hans-Jürgen Waschke geht bald in Rente und beendet auch seine organisatorische Tätigkeit für die Ferienaufenthalte weißrussischer „Tschernobylkinder“ im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz. Gemeinsam mit Wilhelm Reessing war der 65-jährige immer Ansprechpartner für Gäste aus der von der Reaktorkatastrophe 1986 betroffenen Region Gomel und für Gasteltern aus der Region Diepholz bei den jährlichen vierwöchigen Erholungsaufenthalten.

Während der Abschlussveranstaltung der Ferienaktion 2019 am Sonntag im Gemeindehaus der Diepholzer St.-Michaelis-Kirche blickte Waschke noch einmal zurück.

„Es war eine spannende und interessante Zeit. Es war schön, in den vielen Jahren etwas für die Völkerverständigung zu tun.“, sagte er. In den vergangenen 27 Jahren habe sich allerdings auch einiges verändert. Das erkenne man bereits am Kleidungsstil der Gäste aus Weißrussland. Sei die Kleidung der Besucher früher noch erheblich von der Kleidung Deutscher zu unterscheiden gewesen, so gebe es heute kaum noch Unterschiede. „Man merkt schon, dass die weißrussischen Menschen zur europäischen Kultur dazu gehören wollen.“. Das gelinge mittlerweile viel besser als noch vor einem Vierteljahrzehnt.

Der Umgang zwischen den Kindern, ihren Betreuern und den Gastfamilien „ist viel offener und direkter geworden.“ Man kenne sich auch besser, weil viele nicht zum ersten Mal ihren Weg nach Diepholz gefunden hatten. Letztendlich ging es den Verantwortlichen aber darum, dass die Tschernobyl-Kinder eine sorgenfreie, gute und vor allem gesunde Zeit in Deutschland verbringen konnten. „Es handelt sich um eine Erholungsaktion und nicht um eine touristische Reise“, betonte Wilhelm Reessing bei der Abschlussfeier. Die Erkrankungsrate von Kindern liege in der Region Gomel statistisch noch immer höher als in anderen Gebieten Weißrusslands.

Deshalb galt ein großer Dank auf der Abschlussveranstaltung auch den 17 Gastfamilien, die die Kinder in dieser Zeit bei sich zuhause aufgenommen hatten und somit dafür gesorgt hatten, dass die Jungen und Mädchen sich im Landkreis Diepholz wohlfühlen konnten.

Während des vierwöchigen Aufenthaltes wurden die Kinder von Maria Romanjuk und Wiktorija Bobrowuik begleitet. Beide kommen aus der Region um Gomel und standen Wilhelm Reessing und Hans-Jürgen Waschke als pädagogische Fachkräfte zur Seite. Für Romanjuk war es bereits die dritte Ferienaktion. Sie erzählte – genau wie Bobrowiuk – von sehr lieben Kindern und einer spannenden Zeit. Besonders gern seien die Kinder Schwimmen gegangen. In Weißrussland zähle der Besuch eines Freibades keineswegs zu einer Selbstverständlichkeit wie in Deutschland.

Parallel zum Ferienaufenthalt der Tschernobyl-Kinder war auch Olga Larionowa, eine Augenärztin aus Weißrussland, für eine vierwöchige Ärztehospitation über die Landeskirche in Diepholz.

Zur Abschlussveranstaltung gehörte auch ein Gottesdienst. Die Predigt hielt Superintendent Marten Lensch. Inhaltlich ging es um den barmherzigen Samariter, der sich selbstlos um einen im Sterben liegenden Mann kümmert. Stellvertretend für alle Gastfamilien sprach Heinz-Dieter Hünecke Lensch nach der Predigt ein Sonderlob aus. Die Predigt habe sehr gut zum Thema des Ferienaufenthaltes und in die heutige Welt gepasst.

Hans-Jürgen Waschke hofft „auf eine gute Weiterführung der Aktion und viele Gastfamilien“ in der Zeit nach ihm. Aus diesem Grund können sich Interessierte bereits jetzt für das Jahr 2020 bei Wilhelm Reessing unter der Telefonnummer 05474/911448 melden.

Am Donnerstag geht es für alle Gäste – 20 Schulkinder, fünf Mütter mit Kleinkindern sowie zwei Betreuerinnen – zunächst von Diepholz zum Flughafen Hannover und von dort zurück nach Gomel.