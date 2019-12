Etwas andere Einstimmung auf Heiligabend

Diepholzer Band „Immer Anders“ spielt Rock, Rhythm und Blues in der Körstube

+ Die Diepholzer Unplugged-Band „Immer Anders“ beim Auftritt in der Körstube (v.l.): Rainer Gelking, Christian Czerny, Jürgen Meyer und Heinz Frohn. Foto: Haab

Diepholz - Von Edgar Haab. Was kommt heraus, wenn sich zwei Berufschullehrer, ein Familientherapeut und ein Zimmermann zu einer Band zusammenschließen? Eine vierköpfige Gruppe, bei der jeder Auftritt irgendwie „Immer Anders“ ist. Die Diepholzer Unplugged-Band wurde 2006 aus Spaß an der Musik gegründet und hat sich den Rock, Pop und Blues der 60er-, 70er- und 80er-Jahre auf ihre Fahnen geschrieben. Am Tag vor Heiligabend sind die Musiker traditionell in der Körstube in Diepholz zu Gast und spielen meistens vor vollem Haus – so auch am vergangenen Montag. Der Auftritt im Gebäude des alten Rathauses in Diepholz stand unter dem Motto: „Rock, Rhythm & Blues before Christmas Eve“.