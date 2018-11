Auf dem Esch: Platanen sollen weg

Die Straße „Auf dem Esch“ in einer Aufnahme aus dem Mai dieses Jahres. Im städtischen Planungsausschuss wird morgen über eine Fällung der Bäume auf der westlichen Straßenseite – also hier im Bild rechts – beraten. - Foto: Reckmann

Diepholz - Wenn dieser Vorschlag der Verwaltung umgesetzt werden muss, hat das Auswirkungen auf das Diepholzer Stadtbild: Die Bäume an der westlichen Seite der Straße „Auf dem Esch“ sollen aus Verkehrssicherheitsgründen und zur Sicherstellung der Entwässerung gefällt werden.

Bis die als Ersatz zu pflanzenden Bäume so groß sind wie die jetzigen Platanen, werden Jahrzehnte vergehen. Die Diepholzer Stadtverwaltung schlägt das Abholzen aber natürlich nicht zum Spaß vor. „Die Platanen an der Straße Auf dem Esch wachsen auf der westlichen Straßenseite zwischen der Stüvenstraße/Am Heldenhain und Am Kapellenkamp in den Regenwasserkanal und verstopfen diesen an mehreren Stellen“, erklärt die Stadt in der Vorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt. Dieser beschäftigt sich in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 14. November, ab 16 Uhr im Rathaus mit dem Thema.

Laut Sitzungsvorlage hat die Verwaltung die Instandsetzungsverfahren zur Kanalsanierung geprüft. Bei jeder Prüfung wurde festgestellt, dass die Instandsetzung nur sinnvoll sei, wenn das Wurzelwerk der vorhandenen Bäume entfernt werde, um einen erneuten Einwuchs zu verhindern. „Die alleinige Entnahme der Wurzeln in diesen Bereichen ist aus Standsicherheitsgründen nicht durchführbar. Daher müssen die Bäume auf der westlichen Straßenseite entfernt und durch geeignete Bepflanzung ersetzt werden“, schreibt die Stadt.

Der vorhandene Regenwasserkanal ist eine der wichtigen Entsorgungsstrecken des Stadtgebietes. Durch das System der kommunizierenden Röhren des Regenwassersystems laufen in dem Kanal viele Leitungen zusammen. Die Abwasserbeseitigungssatzung schreibt in diesem Bereich eine Grundstücksentwässerung in den städtischen Kanal vor, somit sind die Grundstücke ebenfalls angeschlossen, so die Sitzungsvorlage.

Neben der Beeinträchtigung des Kanals ist auch der Geh-/Radweg betroffen. Durch das Wurzelwerk werde dieser angehoben und somit entstehe eine Gefahr für die Nutzer. Die Verwaltung: „Es wird ein Konzept erarbeitet, in dem die möglichen Bepflanzungen dargestellt werden. Die Ersatzpflanzung wird so gewählt, dass keine Schädigung der Infrastruktur stattfinden kann.“ Die Arbeiten sollen bis zum 31. März 2019 abgeschlossen sein. Nach dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt muss noch der Verwaltungsausschuss der Stadt darüber entscheiden.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Diepholzer Rat hat unterdessen einen Aufschub von einem Jahr für das Fällen der 20 Platanen Auf dem Esch beantragt. Sie fordert laut einer Pressemitteilung die grundsätzliche Recherche für alternative Lösungen zum Konflikt von Kanälen und Radwegen mit Baumwurzeln und beantragt das Hinzuziehen von anerkannten auswärtigen Baum- und Kanalexperten. - ej