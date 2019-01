Auf dem Esch: Die ersten Platanen sind gefällt

Straße eine Woche für Autos gesperrt

+ © Christmann © Christmann

Diepholz - Die ersten Platanen an der Straße Auf der Esch in Diepholz wurden am Montagvormittag von Mitarbeitern der Stadt gefällt. Bis Dienstag dauern die Arbeiten zunächst in dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Am Heldenhain/Stüvenstraße bis zur Einmündung Eschfeldstraße.