Erster alternativer Viehmarkt in Diepholz: „Wilma“ wird zum Cloud-Schaf

In der Lebenshilfe-Kita „Lütke Lüe" war „Ilse" entstanden.

Der richtige Viehmarkt konnte nicht stattfinden. Also erfanden die Macher des Diepholzer Großmarktes den alternativen Viehmarkt - inklusive der traditionellen Versteigerung. Verkauft wurden von Kindern gebastelte Tiere - und viele Bieter hatten ihr Wunschtier schnell im Blick

Diepholz – Bestes Frühherbstwetter, beste Stimmung bei Besuchern und Auktionator Holgen Blumentritt aus Emstek und Tiere in der Auktion, die lachen, nichts fressen und ein bisschen „bekifft“, süß schauen. Das war die Stimmung des ersten alternativen Viehmarkts zur Eröffnung des 642. Diepholzer Großmarktes am Freitag. Zur Hand gingen dem lustigen Auktionators Danny Weiß und Benjamin Grob aus der Stadtverwaltung Diepholz.

+ „Wilma“ ging als „Cloud-Schaf“ nach Hause. © Brauns-Bömermann

Auf der Bühne warteten ruhig, ohne Marktstress, die von den Kindergärten rund um Diepholz gebastelten Papptiere, die ein neues Zuhause suchten.

„Liebe Leute, der Erlös aus der Auktion wird gespendet zu Gunsten des Tierschutzhof Dickel. Also macht Eure Herzen und Geldbörsen auf“, der Appell von Blumentritt. Auch wenn die Frühschoppen-Stimmung lockte, traten einige Interessierte vor, sie hatten sich „ihr Lieblingstier“ längst ausgesucht und versuchten, es mit ihrem Gebot zu erhaschen.

So wie die Belegschaft des Systemhauses 1 2 Systems aus Diepholz es auf die zwei Papppinguine Mrs. I und Mr. T abgesehen hatten. „Wir wünschen uns eben zwei Büro-Pinguine“, die Erläuterung. Die gingen allerdings an eine mehrbietende Gruppe. Aber mit dem „Cloud-Schaf“ Wilma („wir bieten ja Cloud-Lösungen an“) ging die Gruppe vom Viehmarkt. Wilma hatten die Kinder der Kita am Müntepark gespendet.

Auch die Belegschaft der neuen Kita Lappenberg 6, die Anfang Oktober ihren Betrieb aufnimmt, ging mit einem Schaf als Lampe nach Hause. Joel Hoff hatte extra das Festzelt verlassen, um das Steckenpferd vom Waldorf-Kindergarten zu ersteigern. Er bekam es. Geboten waren 30 Euro, für die Tiere in Dickel gab er 50 Euro.

+ Das Steckenpferd vom Waldorf-Kindergarten wurde von Joel Hoff (r.) ersteigert. © Brauns-Bömermann, Simone

„Hier ist ein süßer kleiner Dalmatiner, der ein wenig die Augen verdreht, als sei er bekifft“, so der Auktionator.

Den wollte Marktmeister Jonas Bramlage unbedingt mit nach Hause nehmen, es gelang ihm.

Gabi Zeidler holte die „Schwarzbunte“ der Lebenshilfe „Lütke Lüe“ der Gruppe Lütke Igel ab. Der alternative Viehmarkt war Publikumsmagnet am Eröffnungsmorgen, sicher mit Alleinstellungsmerkmal.