Projekt der Wissenswerkstatt: „Erlebnis Technik“

Kinder bauen nicht nur Rennautos und Dampfmaschinen

In der Metallwerkstatt des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz treffen sich Kinder regelmäßig zum „Erlebnis Technik".

Diepholz. - Wenn die Weihnachtsferien zu Ende sind, lautet wieder das Motto: Nach der Schule in die Werkstatt! Etwa zehn Kinder treffen sich im Zweiwochenrhythmus jeweils dienstags oder donnerstags von 15.45 Uhr bis 18 Uhr in der Metallwerkstatt des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup (BBZ) in Diepholz. Dann schwingen sie Schraubendreher, Säge und Bohrmaschine.