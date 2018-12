Erfolg fußt auf drei Säulen: Genuss, Genuss, Genuss

Anke Schmiemann bot ihr selbst geschriebenes, illustriertes und verlegtes Buch „Mo Maus macht aus Versehen eine Reise“ an.

ASCHEN - Von Simone Brauns-Bömermann. Das Rittergut Falkenhardt erstrahlte zum dritten Advent in besonderem Glanz. Dazu trugen nicht nur die vielen Lichter bei, sondern auch die Schneeflocken, die passend zum Anlass auf das Anwesen in Aschen herunter rieselten. Damit wurde die Veranstaltung ihrem Motto „Weihnachten auf Falkenhardt“ vollends gerecht.

Das Team der „Strandritter GmbH“ hatte das Event zum dritten Mal veranstaltet. Mit der Resonanz zeigten sich die Macher am Sonntagnachmittag in einer ersten Bilanz sehr zufrieden. Am Sonnabend und Sonntag hätten sich „mehrere tausend Besucher“ auf dem Rittergut Falkenhardt getummelt. Genaue Zahlen nannte Mitorganisator Martin Stybalkowski nicht.

„Hier trifft man alle“, stellte Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann fest, der sich bereits am Sonnabend in den weihnachtlichen Trubel begeben hatte und dabei auf viele Bekannte gestoßen war. Die Besucher kamen nicht nur aus Diepholz und Umgebung, wie an den Kennzeichen auf dem Parkplatz abzulesen war. Auch aus den Nachbarkreisen hatten sich viele Menschen auf den Weg gemacht.

Neben der Gelegenheit zum Klönschnack konnten sich die Besucher an einem breiten Angebot erfreuten. Das erfolgreiche Event fußte wieder auf drei Säulen: Genuss, Genuss, Genuss. Für den Magen, fürs Auge und fürs Gemüt. Wie wichtig Licht zur Weihnachtszeit ist, wurde bereits beim Betreten der in festliche Stimmung getauchten Anlage einmal mehr bewusst. Mehr als 50 Stände füllten das Anwesen. Hier wurde deutlich, dass auch manche Aussteller weite Wege auf sich genommen hatten. Wie Anke Schmiemann und ihr Ehemann, die aus Paderborn gekommen waren, um ihre traumhaften Karten, Illustrationen und Kalender unter das Volk zu bringen. „Es ist ein wunderschönes Ambiente und nicht zu groß“, meinte das Paar.

Der Anteil der Aussteller aus der Region war verhältnismäßig hoch. Ein nordischer Wicht fiel ganz besonders auf: Der gefilzte schelmig schauende Troll von Sabine Jordan. „Den hat meine Freundin gefilzt, der musste einfach mit“, berichtete die Stamm-Ausstellerin aus Dielingen. Die Filzpuppe mit Wuschelhaar und Teufelsschwanz bewachte den Stand, auch wenn die Betreiberin sich mit Kunden beschäftigte.

Dem städtischen Wirtschaftsförderer und den übrigen Besuchern dürfte aber auch nicht entgangen sein, dass es neben den auswärtigen Ausstellern auch zahlreiche heimische Hobbybastler, Sammler und Künstler auf das Rittergut zog. Wie Katharina Haab aus Diepholz mit ihren hölzernen Weihnachtsdörfern, filigranen Krippen aus Zeitungspapier, Bindfaden, altem Holz und jeder Menge Liebe zum Detail. Oder Michael Schmitz aus Diepholz, der in der alten Hefefabrik seine Lampen aus Rebenholz zum ersten Mal anbot. „Ich habe die Knorzen im Weinberg gerettet, als ich Wein kaufte“, so Schmitz.

Ob gehäkelte Kosmetik-Pads, Lampen aus Weinreben oder Globen, Taschen aus ausrangierten Surfsegeln oder Herrenfliegen aus Leder: Wer noch kein Wichtel- oder Weihnachtsgeschenk hatte, traf ins Schwarze.

Neben dem Kauferlebnis gab es Gelegenheit zum Staunen. Nicht nur für Kinder interessant waren die Ziege und Bentheimer Schweine von Bicks Hof aus Brockum, die regelmäßige Besucher auf Falkenhardt sind. Sie kuschelten sich ins Stroh und grunzten vor Freude die Besucher an. Stockbrot backen im Innenhof unter den Linden und Ruhepause im Café Diekhaus in der Scheune luden zum Verweilen.

Im Innenhof tat sich eine Schlemmermeile auf. Vom Winzer-Glühwein über Slowfood-Knipp und „Bubble Waffle“ bis zu ganz normaler Bratwurst war alles im Angebot. Auf Nachfrage bei den Ausstellern teilten viele das Prädikat: „Überschaubar, nett und nicht zu überkandidelt“. Frieren musste übrigens niemand: Auf dem gesamten Areal brannten Feuertöpfe mit gelaserten Weihnachtsmotiven.