„Multi-Kulti“-Unterstützung in Diepholz für Erdbebenopfer

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Der Diepholzer Cemil Yeyrek hat dieses Bild von Helfern aus Lohne im türkischen Erdbebengebiet aufgenommen. Er organisiert mit Unterstützung von Bürgermeister Florian Marré eine „multikulturelle“ Hilfsaktion am Sonntag in Diepholz. © Yeyrek

Cemil Yeyrek war selbst vor Ort, hat das Leid und die Zerstörung im Erdbebengebiet seiner türkischen Heimat gesehen und bei der Verteilung von Hilfsgütern mit angepackt. Der Inhaber des Diepholzer Autohauses Yeyrek unterstützt die Hilfsaktionen des Sportvereins Amasyaspor Lohne auf vielfältige Weise. Für Sonntag, 5. März, hat er eine große Aktion in Diepholz organisiert.

Diepholz/Lohne – Von 12 bis 17 Uhr gibt es am Sonntag, 5.März, auf dem Rathausmarkt in Diepholz türkische, russlanddeutsche und deutsche Speisen und Getränke, die gegen eine Spende serviert werden. Der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré unterstützt diese Aktion und will am Sonntag tatkräftig mithelfen. Die Speisen und Getränke werden von türkischen Familien und Betrieben gespendet – aber auch von deutschen und russlanddeutschen. Cemil Yeyrek: „Das ist eine Multi-Kulti-Aktion.“ Der Erlös komme vollständig Erdbebenopfern in der Türkei zugute, garantiert Yeyrek: „Davon werden Zelte und Container gekauft.“ Da viele Häuser im Katastrophengebiet zerstört sind, fehlen dort Unterkünfte.

Selbst in der Türkei ein Bild der Zerstörungen gemacht

Über die Zerstörungen konnte sich Yeyrek selbst ein Bild machen. Er war mit Mitgliedern des Lohner Fußballvereins Amasyaspor in die Türkei geflogen, um sich dort mit den Lastwagen-Teams zu treffen, die in Lohne gesammelte Hilfsgüter in die Türkei gebracht hatten. „Wir haben die Sachen in Dörfern verteilt“, berichtete Yeyrek. Dort sei zuvor noch nicht so viel Hilfe angekommen. Ursprünglich wollte der Diepholzer mit seinen Lohner Freunden fünf Tage in der Türkei bleiben. Doch in der dritten Nacht gab es ein Nachbeben. Die Helfer verließen ihr Hotel in der Provinz Hatay und verbrachten mehrere Stunden in ihrem Mietwagen. Sie beschlossen, aus Sicherheitsgründen früher nach Hause zu fliegen.

Aktion am Sonntag auf dem Rathausmarkt

Ihre Erdbebenhilfe setzen sie hier fort – in Diepholz am Sonntag mit der Aktion vor dem Rathaus. Damit soll dann nicht genug sein. „Und das Spendenkonto gibt es noch mindestens sechs Monate“, sagt Cemil Yeyre. Wer die Aktion am Sonntag in Diepholz unterstützen möchte – zum Beispiel mit Kuchen oder anderen Speisen – könne ab 9 Uhr auf den Rathausmarkt komme, so Cemil Yeyrek. Dann wird dort mit dem Aufbau begonnen.

Spendenkonto Wer Geld für die Lohner/Diepholzer Erdbebenhilfe spenden möchte, kann dies auf das Spendenkonto von Amasyaspor Lohne überweisen, Stichwort „Erdbeben Türkei“, IBAN DE94 2805 0100 0094 6818 06.