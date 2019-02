Entwicklungen und Baustellen

Aschen - VON SVEN RECKMANN. Innerhalb der letzten sieben Jahre hat sich in der Stadt Diepholz die Zahl der Kinderbetreuungsplätze glatt verdoppelt. Ebenso stiegen die Ausgaben im Bereich Bildung in den vergangenen zehn Jahren von 2,3 auf 4,2 Millionen Euro deutlich, so wie sich die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Zeitraum um fast 30 Prozent erhöhte.

Das sind einige der herausragenden Kennzahlen, die bei der ersten von drei Bürgerversammlungen in der Stadt Diepholz am Donnerstagabend in Aschen vorgestellt wurden.

Die Veranstaltungsreihe war initiiert worden von Bürgermeister Florian Marré, der damit den Dialog mit den Bürgern verbessern und vor Ort informieren will. Gut 50 Zuhörer kamen in den Saal von Milbe.

Knapp etwas mehr als eine Stunde dauerte die Präsentation der Stadt. Der Bürgermeister selbst, die Fachdienstleiter Michael Klumpe (Zentrale Steuerung und Zentrale Dienste), Stefanie Becker (Bauen) sowie Kämmerin Ines Heidemann und Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann zeigten Kennzahlen, Entwicklungen und die aktuellen und künftigen Baustellen (im wahrsten Sinne des Wortes) der Kreisstadt auf. Fast 8 000 Wohnnungen gab es 2017 in der Stadt Diepholz und die Nachfrage nach Wohneinheiten ist ausgesprochen groß, für ein neues großes Wohngebiet laufen im Bereich Willenberger Masch die Erschließungsarbeiten.

Auch die Entwicklungen der Einwohnerzahlen in den Ortschaften, sowie der Schülerzahlen, wichtige Haushaltskennzahlen kamen zur Sprache.

Auf besonderes Interesse in Aschen stößt sicherlich der Sachstand zum Thema „Dorfentwicklungsprogramm“. Mit der Neugestaltung der Ortseingänge in Aschen im Verlauf der Kreisstraße, der Neugestaltung des Friedhofs und der Sanierung der Friedhofskapelle gibt es dort bereits konkret benannte Projekte aus Aschen. Auch der Heimatverein hatte Fördermittel aus der Dorferneuerung für den Bau einer neuen Scheune im Heimatmuseum beantragt.

Michael Klumpe ging auch auf die Innenstadtsanierung in Diepholz ein, für zwar mehr als zwölf Millionen Euro in Aussicht gestellt worden seien, für die aber auch „zwei Jahre lang Mordsaufwand zur Antragsstellung“ notwendig gewesen seien, wie er verdeutlichte.

Stefanie Becker stellte die größten ins Haus stehenden Bauprojekte vor, darunter die Sanierung von Rohfladderweg und Flaggeweg in Aschen sowie der Ausbau der Moorstraße; in Kürze soll auch die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke im Zuge der Thouarsstraße gebaut werden.

Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann konnte von einer positiven Arbeitsplatzentwicklung berichten, von den Entwicklungen im Bereich Kielweg, und auch für andere Gewerbegebiete „Zukunftswerkstatt“ (Junkernhäuser) und ehemals Moorhof gebe es Interessenten.

Recht schnell beendet war die Fragerunde - lediglich zwei Fragen gab es: Einem Zuhörer brannte der Breitbandausbau „in nicht so zentralen Ortslagen“ unter den Nägeln - hier hat der Landkreis in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen mit seinem Eigenbetrieb Breitbandausbau das Steuer in der Hand.

Ein anderer wollte wissen, wie es mit der geplanten Steinbrechanlage in Ossenbeck an der Bundesstraße 69 weitergeht. Öhlmann: „Wir haben ein offenes Verfahren, der Investor ist nach wie vor aktiv und es ist noch nichts entschieden.“

Die nächsten beiden Versammlungen sind am Montag, 25. Februar, im Hotel Castendiek in Sankt Hülfe/Heede und am Mittwoch, 27. Februar, im Haus Herrenweide in Diepholz.