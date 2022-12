Entlaufenes Rind hält Polizei und Feuerwehr auf Trab und besucht AOK

Von: Sven Reckmann

Klappe zu: Den Einsatzkräften gelingt es, das entlaufene Rind auf einen Viehanhänger zu lotsen. © Reckmann

Diepholz – Wildwest in Diepholz: Ein Rind ist am Donnerstag auf einem Hof in der Graftlage im Süden von Diepholz ausgerissen und hat sich dann auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Nach einer mehrstündigen Verfolgungsjagd gelang es den Einsatzkräften, das Tier weitgehend wohlbehalten wieder einzufangen.

Wie die Feuerwehr berichtet, war das Tier zunächst im Bereich des Diepholzer Bahnhofs gesichtet worden. So machten sich die Polizei, Besitzer und der Drohnentrupp Süd der Kreisfeuerwehr erst einmal zu Fuß und mit Fahrzeugen auf die Suche. Das Rind zog inzwischen über die Bahnhofstraße, Gartenstraße, Wellestraße und das Gelände der Kreisverwaltung zur gegenüberliegenden AOK an der Niedersachsenstraße. Die automatisch geöffnete Tür gab dem Rind offenbar den Eindruck, dort Schutz zu bekommen, so lief es in das Gebäude - zum Schrecken der Mitarbeiter und Kunden, die den Kundenbereich fluchtartig verließen. Nach kurzer Zeit verließ das Tier das Gebäude wieder, lief auf die Wellestraße zurück und flüchtete schließlich in einen hinteren Gartenbereich. Hier konnte es von den Einsatzkräften gesichert werden.

Unter Einsatz eines Betäubungsgewehrs konnte das Rind dann, mit Hilfe der Einsatzkräfte, auf einen Anhänger zum weiteren Transport nach Hause verladen werden. Das Tier blieb, bis auf eine kleine Schramme am Bein, unverletzt.