Energiepreise treffen Kliniken hart: Mehrkosten bei stagnierenden Einnahmen

Von: Anke Seidel

Investitionen für die Patienten: Im Mai 2019 stellt Uwe Lorenz die neuen OP-Säle der Klinik Bassum vor. © Seidel/Archiv

Steigende Energiepreise treffen besonders die Kliniken. Das macht Uwe Lorenz als Geschäftsführer der Kliniken im Landkreis Diepholz deutlich.

Landkreis Diepholz – Die Zeiten sind monetär extrem schwierig für die drei Krankenhäuser im Landkreis Diepholz: Sie können die förmlich explodierenden Energiepreise durch ihre Einnahmen absolut nicht ausgleichen. Denn: „Anders als jeder normale Betrieb können wir unsere Preise ja nicht selbst festlegen“, gibt Uwe Lorenz als Geschäftsführer der Kliniken im Landkreis Diepholz auf Anfrage zu bedenken. Will heißen: Der Klinikverbund muss die enormen Mehrkosten bei zurzeit stagnierenden Einnahmen schultern.

Energiekrise und die Kliniken: Kosten und Einnahmen nicht im Gleichgewicht

„Die Schere klafft immer weiter auseinander“, stellt Uwe Lorenz mit Blick auf Kosten und Einnahmen fest. Mit diesem fatalen Finanzproblem sind die Kliniken im Landkreis Diepholz nicht allein. Das Diako Krankenhaus Flensburg zum Beispiel beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung, und das Marien Hospital Papenburg Aschendorf hat wegen drohender finanzieller Schwierigkeiten ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Mit anderen Worten: Es geht um die nackte Existenz.

„Die Bundesregierung muss die besondere Betroffenheit der Kliniken in der Krise erkennen und handeln“, fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). „Die besondere Betroffenheit der Krankenhäuser im Vergleich zu anderen Unternehmen liegt darin begründet, dass der Staat den kompletten Handlungsrahmen starr definiert hat. Der Staat legt die Preise fest, er definiert exakt, wie viel Personal wir vorhalten müssen und er verpflichtet uns, wann und wie wir unsere Versorgungsangebote erbringen müssen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß – und mahnt: „Wir können nicht einfach Teile des Medizinbetriebs stilllegen und die Patientenbehandlung zeitweise einstellen, um Kosten zu sparen. Deshalb muss die Politik auch die Preise an die gestiegenen Kosten anpassen, sonst wird es eine ganze Reihe von Krankenhäusern bald nicht mehr geben.“

Grundsätzlich sorgt sich auch Klinikverbund-Geschäftsführer Uwe Lorenz um die Krankenhaus-Landschaft. Man könne durchaus den Eindruck haben, dass stillschweigend gewollt sei, „dass Kliniken nicht mehr über die Runden kommen“. Will heißen: Dass es kleine Krankenhäuser in der Zukunft nicht mehr geben soll.

Landkreis als verlässlichen Partner: Defizit der Kliniken wird ausgeglichen

Die Kliniken im Landkreis Diepholz haben Glück im Unglück. Denn der Landkreis ist ein verlässlicher Partner: Jahr für Jahr gleicht er das Defizit der Kliniken – nach intensiver Kontrolle der Fakten – aus und sichert damit einen elementaren Teil der Gesundheitsversorgung.

Sechs Millionen Euro sind in diesem Jahr als Defizit-Ausgleich in den Haushalt des Landkreises eingeplant – im kommenden Jahr sollen es sogar acht Millionen Euro sein (wir berichteten). „Wir haben sehr pessimistisch geplant“, gesteht Uwe Lorenz. Selbstverständlich sei der Klinikverbund bemüht, das Defizit so gering wie nur eben möglich zu halten. Deshalb gebe es auch ein Sparprogramm – intern und völlig losgelöst von der Versorgung der Patienten.

Die pessimistische Defizitplanung zahlt sich in diesem Jahr offensichtlich aus: „Die Liquidität ist gesichert“, sagt Uwe Lorenz. Dazu habe aber auch der finanzielle Corona-Ausgleich beigetragen, der den Kliniken wegen fehlender Belegungen in der Pandemie gezahlt worden sei. Andererseits: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei!“, mahnt der Geschäftsführer. Einerseits müssten weiterhin Corona-Patienten in den drei Kliniken versorgt werden – andererseits gebe es aber auch bei den Pflegekräften Ausfälle wegen Corona-Infektionen. „Wir suchen und stellen weiterhin Pflegepersonal ein“, wirbt der Klinikverbund-Geschäftsführer um neue Mitarbeiter.

Ihr Arbeitsplatz ist gesichert – nicht zuletzt, weil für den Defizit-Ausgleich der drei Kliniken für 2023 besagte acht Millionen Euro im Landkreis-Haushalt stehen sollen. Warum diese hohe Summe? Uwe Lorenz verweist zum einen auf die unberechenbare Einwicklung der Energiepreise – und zum anderen auf die aktuellen Tarifforderungen von 10,5 Prozent Plus für den TÖVD, dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Danach wird der größte Teil der rund 1 300 Mitarbeiter in den drei Klinken bezahlt. Bleibt die Frage, wer die Kriterien der Krankenhauspreise wie genau festlegt – und damit die Einnahmen der Kliniken bestimmt.

Es ist ein kompliziertes Verfahren mit vielen Kriterien und Komponenten, das der Klinikverbund-Geschäftsführer – vereinfacht, aber dafür verständlich – so erklärt: Basis sind die jährlichen Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen. Nach Prüfung des Statistischen Bundesamtes und nach einem „immer enger werdenden Korridor“ der Berechnungen müssen sich Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft auf einen Basispreis einigen. Wie hoch wird er 2023 sein? „Das steht noch nicht fest“, so Lorenz.

Unabhängig davon muss der Klinikverbund die Weichen für eine neue Behandlungsmethode stellen. „Die Tagesstationäre Behandlung soll zum 1. Januar eingeführt werden“, berichtet der Geschäftsführer über einen neuen Gesetzesentwurf: Tagsüber werden die Patienten in der Klinik versorgt, verbringen die Nacht aber Zuhause.