Energiekrise: Diakonie vor Beratungswelle

Von: Eberhard Jansen

Beratung bei Problemen mit den steigenden Energiekosten bietet Ulrich Preuss (Mitte) beim Diakonischen Werk an – hier im Gespräch mit Stefan Gövert (rechts) stellvertretender Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Diepholz-Syke-Hoya, und Kirchenkreissozialarbeiter Rüdiger Fäth. © Jansen

Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya sieht in den nächsten Wochen eine „Welle“ auf sich zukommen. Eine „Welle“ von Menschen, die wegen der enorm gestiegenen Kosten für Gas und Strom Rat und Hilfe brauchen, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Gövert.

Diepholz/Sulingen – Das Ehepaar hat ein ganzes Leben lang gearbeitet. Mit ihren etwa 1 400 Euro Rente kamen die beiden Senioren gerade mal so aus. Doch jetzt sollen sie für Strom und Gas 975 Euro im Monat zahlen – statt bisher etwa 300 Euro. Diesen Fall nennt Rüdiger Fäth als Beispiel. Er ist Kirchenkreissozialarbeiter, bei ihm suchen Menschen aus unterschiedlichen Gründen Hilfe. Fäths aktuelle Erfahrung: In nahezu allen Gesprächen sind die hohen Energiepreise ein Thema.

Das Diakonische Werk der Region hat auf die sich anbahnende hohe Nachfrage reagiert und eine zusätzliche Beratungsmöglichkeit geschaffen. Dafür hat sie Ulrich Preuss gewinnen können. Der langjährige Schuldnerberater des Diakonischen Werkes ist schon seit 2020 im Ruhestand, hilft jetzt aber in der Krise stundenweise. „Ulrich Preuss verfügt über das notwendige Fachwissen, um direkt in die Beratung einzusteigen“, erklärt Stefan Gövert. Finanziert wird die Stelle durch die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover. Diese stellt ihren Kirchenkreisen zusätzliche Mittel zur Unterstützung bedürftiger Menschen zur Verfügung, um die Folgen der Energiekrise abzumildern.

Soziale Schuldnerberatung aufgestockt

Die Kirchenkreise Syke-Hoya und Grafschaft Diepholz nutzen das Geld, um die Beratungskapazitäten der Sozialen Schuldnerberatung des Diakonischen Werks Diepholz-Syke-Hoya aufzustocken. Stellvertretender Geschäftsführer Stefan Gövert: „Hierbei geht es nicht um die Auszahlung von Beihilfen, sondern um eine Haushalts- und Sozialberatung. Die Ratsuchenden sollen über bestehende Möglichkeiten der Beantragung von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Wohngeld und Kinderzuschlag informiert werden.“ Die Schuldnerberatung arbeitet dabei eng mit der Kirchenkreissozialarbeit zusammen.

Hier gibt es Rat Ulrich Preuss bietet beim Diakonischen Werk Diepholz-Syke-Hoya in der Energiekrise eine Haushalts- und Sozialberatung an. Er ist telefonisch unter 0151/70650805 und per E-Mail an ulrich.preuss@ evlka.de erreichbar. Sprechzeiten sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Die Beratung ist offen für alle Bewohner der Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya.

Aktuell werden laut Gövert weitere Projektideen entwickelt. Hierbei können auch Projekte in den einzelnen Kirchengemeinden unterstützt werden. Für eine zusätzliche Beratung gebe es Gespräche mit weiteren Ruheständlern, die Erfahrung in der Schuldner- und Sozialberatung haben und sich eine zeitweise Rückkehr ins Arbeitsleben vorstellen können – so wie Ulrich Preuss. Er hat in dieser Woche seine Beratungstätigkeit aufgenommen. Ein Schwerpunkt: „Menschen zu motivieren, Hilfe anzunehmen.“

Anträge auf finanzielle Unterstützung rechtzeitig stellen

Im Rahmen der Beratung kann besprochen werden, ob ein Antrag auf Sozialleistungen, auch aufgrund der gestiegenen Heizkosten, sinnvoll ist. Hierbei kann auf die jeweils zuständige Stelle wie Jobcenter oder Sozialamt verwiesen werden. Wird die hohe Jahresrechnung für stark gestiegene Heizkosten des Energieversorgers fällig, könnte bei vielen Haushalten, die sonst keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, ein Anspruch entstehen. Für eine finanzielle Unterstützung muss aber im Monat der Fälligkeit ein Antrag beim zuständigen Sozialleistungsträger gestellt werden. Bezieher von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) bekommen in der Regel die höheren Gaskosten bezahlt, nicht aber die höheren Stromkosten.

Wie viele Menschen in den vergangenen Wochen schon Rat wegen der gestiegenen Energiekosten, die sie nicht bezahlen können, gesucht haben, hat das Diakonische Werk nicht erfasst. Aber der Bedarf sei deutlich spürbar.

Ein großer Schritt

Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, sei für viele ein großer Schritt, sagt Stefan Gövert. So auch für das Senioren-Ehepaar, das bei Rüdiger Fäth Rat suchte und bislang nie zum Sozialamt oder zu einer anderen Hilfseinrichtung gegangen war. Jetzt kommen auch diese Menschen nicht mehr ohne Unterstützung aus.