Energiebericht: Wärme aus Pellets und Biogas im Landkreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Teilen

Biogas liefert die Wärme für die Oberschule Wagenfeld. Damit lassen sich 85 Prozent des Bedarfs decken. © Anke Seidel/Archiv

Laut Energiebericht des Landkreises spielt Erdgas immer noch eine Hauptrolle. Aber auch aus eneuerbaren Quellen wie Pellets und Biogas wird Wärme gewonnen.

Landkreis Diepholz – Pellets, Hackschnitzel, Biogas und Sonnenstrom aus Photovoltaik-Anlagen gehören in den Liegenschaften des Landkreises Diepholz längst zu den Wärme- und Energiequellen. Das geht aus dem Energiebericht hervor, den Mischa Flaspöhler als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften vorgelegt hat. Aber genauso, dass Erdgas noch immer eine Hauptrolle bei der Beheizung der kreiseigenen Gebäude spielt.

Das Energiemanagement ist für den Landkreis Diepholz ein enorm wichtiges Thema. Vor allem aus Klimaschutzgründen, aber auch aus finanzieller Sicht muss der Landkreis den Wärme- und Stromverbrauch in seinen 39 Liegenschaften mit insgesamt 62 Gebäuden sorgfältig im Blick behalten. Eine Nutzfläche von 214 735 Quadratmetern muss dabei energetisch bewirtschaftet werden. Im Übrigen ist der Landkreis seit drei Jahren gesetzlich verpflichtet, einen Energiebericht zu erstellen.

Mehr als eine Million Euro für Strom laut Energiebericht des Landkreis Diepholz

Daraus geht hervor, dass er für Wärme im vergangenen Jahr 866 969 Euro ausgeben musste – und mehr als eine Million Euro (exakt 1 011 544 Euro) für Strom.

Um den Verbrauch und auch die Quellen möglichst transparent zu gestalten, hat der Fachdienst Liegenschaften ein Konzept entwickelt: „In einer umfangreichen Datenerfassung werden ab sofort aus allen relevanten Liegenschaften des Landkreises jährlich Nutzflächen ermittelt und Wärmeverbräuche mit Energieträgern dargestellt“, erläutert der Fachdienst Liegenschaften im Energiebericht – und weiter: „Die Wärmeverbräuche werden anhand eines sogenannten Klimafaktors bereinigt und sind damit zukünftig direkt vergleichbar.“ Auf Grundlage dieses bereinigten Wärmeverbrauchs und der Nutzflächen jeder Liegenschaft werde dann ein spezifischer Wärmeverbrauch ermittelt – pro Quadratmeter und Jahr.

Die Wärmebilanz für die kreiseigenen Liegenschaften sieht für das vergangene Jahr wie folgt aus: Insgesamt 17 522 766 Kilowattstunden (kWh) waren verbraucht worden. Unter Berücksichtigung des Klimafaktors ergibt sich ein bereinigter Wärmeverbrauch von 20 501 636 kWh. Daraus wiederum haben die Mitarbeiter des Fachdienstes Liegenschaften einen spezifischen Wärmeverbrauch von 111,05 kWh pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr errechnet. Aus konventionellen Quellen wie Erdgas bezog der Landkreis dabei 58 Prozent der Wärme – also deutlich mehr als die Hälfte. Aber immerhin 42 Prozent stammen bereits aus regenerativen Quellen.

Mit Hackschnitzeln beheizt der Landkreis Diepholz gleich vier Schulen auf dem Diepholzer Campus. © imago

So werden die Schulgebäude auf dem Diepholzer Campus (Graf-Friedrich-Schule, BBZ Dr.-Jürgen-Ulderup, Jahnschule und Realschule) zum größten Teil mit Hackschnitzeln beheizt, nur jeweils fünf Prozent Erdgas verbraucht diese Heiztechnik noch. Das gilt ebenso für die Diepholzer Mediathek und die Walter-Link-Sporthallen sowie für die Barnstorfer Christian-Hülsmeyer-Schule.

Zu hundert Prozent aus Holzpellets entsteht die Wärme an nur zwei kreiseigenen Schulen: an der Oberschule in Bassum sowie der Sulinger Lindenschule.

Biogas fließt ins Schulzentrum Syke

Biogas wiederum spielt im Syker Schulzentrum eine enorme Rolle. Daraus entsteht die Wärme für das Gymnasium, der BBS Europaschule Syke und das Pflegekompetenzzentrum. Aber auch das Kreismedienzentrum sowie das Kreishaus in Syke werden mit Biogas beheizt. Für diese fünf Liegenschaften gilt jedoch: Das Biogas kann bei weitem nicht den gesamten Bedarf decken. Immerhin 60 Prozent Erdgas sind noch erforderlich.

Das ist an der Oberschule in Wagenfeld ganz anders. Auch sie wird mit Biogas beheizt – zu 85 Prozent. Als zweite Wärmequelle sind also nur 15 Prozent Erdgas erforderlich. Energetisch gesehen hat das kreiseigene Tagungshaus Freudenburg in Bassum eine Sonderstellung. Als einziges der 62 Gebäude bezieht es seine Wärme aus einem Blockheizkraftwerk.

Hundert Prozent regenerativer Strom für die Liegenschaften im Landkreis Diepholz

Bei der Stromversorgung gilt für alle Landkreis-Liegenschaften: Diese Energie kommt zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen – sprich entweder aus eigenen Photovoltaik-Anlagen oder aus Wasserkraft. Im vergangenen Jahr hatte der Strombezug 4 189 854 Kilowattstunden betragen – was Kosten von 1,011 Millionen Euro verursachte. In den kreiseigenen PV-Anlagen waren 285 923 kWh erzeugt worden, davon flossen 161 877 kWh in den Eigenverbrauch. Deshalb beträgt der Stromverbrauch insgesamt 4 351 731 kWh. Den spezifischen Stromverbrauch für die Liegenschaften hat der Fachdienst mit 25,02 kWh pro Quadratmeter und Jahr errechnet.

Fünf Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen im Landkreis Diepholz

Fünf kreiseigene Gebäude verfügen über Photovoltaik-Anlagen. Die des Sulinger Gymnasiums erzeugt 3 655 kWh pro Jahr, die der Sulinger Außenstelle des BBZ Dr.-Jürgen-Ulderup 39 550 und die der BBS Europaschule 122 869 kWh pro Jahr. Die PV-Anlage des Kreisgebäudes Alte Post in Diepholz liefert 49 649 kWh Sonnenstrom pro Jahr – und schließlich die des Kreisarchivs in Diepholz 70 200 kWh pro Jahr.