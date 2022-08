Energie-Experte rät: Im Moment nichts über das Knie brechen

Von: Anja Schubert

Beratung und Besichtigung beim Vor-Ort-Termin: Energie-Experte Ronald Kunert nimmt den Resthof von Sabine Krause unter die Lupe. © Schubert

Die Preise für Gas und Strom steigen und steigen, ein Ende ist nicht in Sicht. Was tun? Ronald Kunert berät in dieser Frage Mieter und Hausbesitzer. Bei dem Energie-Experten steht angesichts der Kostenexplosion das Telefon kaum noch still.

Diepholz/Wetschen – Das Telefon steht dieser Tage nicht still bei Ronald Kunert. Der Energieberater, der im Auftrag der Verbraucherzentrale einmal im Monat im Diepholzer Kreishaus Hilfe- und Ratsuchende berät, ist angesichts der Energiekrise derzeit mehr als gefragt.

„Energiekosten einsparen ist das eine, klimaschonend zu agieren das andere. Doch nicht jeder hat finanziell die Möglichkeit, mal eben von teurem Gas auf Photovoltaik umzustellen, denn die Investitionskosten sind für viele Hauseigentümer nicht tragbar“, weiß der selbstständige Energieexperte aus Vechta.

„Man möchte angesichts der Preisexplosionen sparen, aber zudem irgendwie zukunftsorientiert und umweltschonend agieren“, sagt auch Sabine Krause beim Vor-Ort-Termin – eine Klientin, die sich von Ronald Kunert beraten lässt.

Energiebericht hilft bei der Entscheidungsfindung

2016 habe sie einen Resthof mit zwei Wohneinheiten in Wetschen gekauft, berichtet die 55-jährige. Die zweite Wohnung bewohnen ihre Eltern. „Wir haben Schritt für Schritt renoviert. Doch es stehen kurz- oder langfristig weitere Investitionen an.“ Eine Gasheizung habe zwischenzeitlich den Dienst versagt. „Da haben wir schnellstmöglich Ersatz einbauen lassen. Diese Preisentwicklungen beim Gas konnte da noch niemand ahnen“, sagt Krause. „Und die zweite Gasheizung wird auch nicht mehr ewig halten.“

Aber was dann? Nicht jeder habe das Geld, kurz- oder langfristig in umweltschonende und günstigere energetische Maßnahmen zu investieren. „Die Menschen sind froh, dass sie sich an uns wenden können. Vor allem auch, weil wir uns auf Wunsch direkt vor Ort ein Bild von der Situation verschaffen und eine Bewertung der Wohnung mit Empfehlung vornehmen“, sagt Ronald Kuhnert. „Für 30 Euro bekommen die Kunden einen schriftlichen Energiebericht, auf dessen Basis sie handeln können.“

Der Rat: Mit Investitionen und Vertragswechseln noch warten

Generell rät Kunert in der derzeitigen Situation dazu, mit Investitionen und dem Wechsel von Verträgen zu warten. „Im Oktober müssen die Stromanbieter die Hose runterlassen und Farbe bekennen. Bis dahin sollte man erst einmal nichts unternehmen.“ Und auch bei Investitionen in energiesparende oder umweltfreundliche Modelle wie Wärmepumpen, Photovoltaik und Batteriespeicher sowie teuren Dämmmaßnahmen an den Dächern solle man erst einmal zurückhaltend reagieren, statt in Torschlusspanik Blitzanschaffungen zu versuchen. Kuhnert erklärt: „Batteriespeicher und Wärmepumpen haben derzeit mehrmonatige Lieferfristen. Auch bei Solarmodulen aus Asien und Kaminöfen zeichnet sich dieser Trend ab, noch dazu schießen auch die Preise für Holz sowie Dämmmaterialien für Dächer durch die Decke.“

Beispiel: Für die Erneuerung eines Daches, das vor zehn Jahren mit rund 30 000 Euro zu Buche schlug, müsse man heute 48 000 Euro veranschlagen. „Wenn die Panik sich dank politischer Entscheidungen legen sollte, lohnt es sich, langsam weiterzudenken.“ Denn auch die Förderungen für erneuerbare Energien seien mittlerweile zurückgefahren. „Man merkt es überall: Die Fördertöpfe sind leer“, sagt Kunert.

Strom einsparen zur Kostensenkung sei dagegen „nahezu in jedem Haushalt möglich“, weiß Kunert aus der Erfahrung. „Doch dazu muss man die Stromfresser enttarnen. Bei vielen Sachen, von denen man gedacht hat, dass sie sparsam sind, hat man sich getäuscht.“ Heißwasserkocher, Kaffeemaschine, die beliebten Deckenfluter mit Leselampe seien Beispiele für elektrische Geräte, die nur dadurch, dass sie in die Steckdose eingesteckt seien, einiges an Energie verbrauchten.

Energieberatung von Mietern nimmt deutlich zu

Das gelte in der Regel auch für Stand-by-Geräte. „Doch da muss man anders rechnen“, erklärt Kunert. „Bei größeren Fernsehern läuft im Stand-by-Modus ein Hintergrundlicht, das den Bildschirm schont und dafür sorgt, dass der Fernseher nicht so schnell kaputt geht. Dann besser etwas mehr Strom zahlen als eine frühzeitige Neuanschaffung eines E-Gerätes tätigen zu müssen.“

Mit Blick auf seine Klientel kann der Experte feststellen, dass sich sein Kundenkreis in den letzten Wochen stark gewandelt hat. „Früher waren es rund 80 Prozent Eigentümer und Vermieter, aber nur 20 Prozent Mieter, die sich bei uns haben beraten lassen. In den letzten Wochen hat sich das Verhältnis langsam umgekehrt.“ Mieter kämen derzeit mit der Bitte um Überprüfung ihrer hohen Strom- und Gaskosten – was sinnvoll sei, so Kuhnert.