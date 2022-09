Endlich wieder „Durchdrehen“ auf dem Diepholzer Großmarkt

Von: Sven Reckmann

Teilen

Es geht wieder rund: Der „Break Dance“ (hier ein Bild aus 2019) empfängt die Besucher, die aus Richtung Bremer Eck auf den Festplatz kommen. © Jansen/Archiv

Vom 15. bis 18. September geht der Diepholzer Großmarkt über die Bühne. Besonderes Highlight: Ein 35-Meter-Riesenrad. Der Viehmarkt muss allerdings ohne „echte“ Tiere auskommen.

Diepholz – „Mal wieder richtig durchdrehen?“ – mit dieser Frage werben die Macher des Diepholzer Großmarktes auf den neuen Plakaten, die jetzt überall in der Region aushängen. Abgebildet ist darauf auch ein Riesenrad, und das ist – anders als in anderen Jahren – diesmal nicht zu viel versprochen: Beim 642. Diepholzer Großmarkt vom 15. bis 18. September wird tatsächlich ein Riesenrad vertreten sein. Das berichtete Marktmeister Jonas Bramlage vor dem städtischen Ausschuss für Ordnung, Markt, Soziales, Sport und Kultur.

Fahrgeschäfte

Das Riesenrad bildet mit seinen 35 Metern wortwörtlich den Höhepunkt der Großfahrgeschäfte und ist an der Stirnseite des Marktes aufgebaut. Am Zugang vom Bremer Eck aus empfängt der „Break-Dance“ die Großmarkt-Besucher. Im „Robotix“ haben die Mutigen die Möglichkeit, sich in alle Himmelsrichtungen verdrehen zu lassen: „Ein relativ neues Geschäft und sehr, sehr gut“, weiß Bramlage. Mit dabei auch: Autoscooter, Disco-Swing, Power Express, ein „Scheibenwischer“-Fahrgeschäft, Kinderkarussells sowie jede Menge kleine und große Verkaufsstände für den großen und kleinen Hunger beziehungsweise Durst.

Kulinarische Weltreise

Die „kulinarische Weltreise“ bietet zum ersten Mal eine Aktionsbühne, auf der Show-Cooking geplant ist. Palettenmöbel laden zum Verweilen ein. Die Organisatoren seien noch in Gesprächen, ob es bei der „Weltreise“ auch einen Stand aus der Ukraine gibt, so Bramlage.

Zelte

Das „Große Zelt“ firmiert dieses Mal als „Diepholzer Großmarkt Zelt“ (kurz DGZ). Hier wird es am Sonnabend auch wieder einen Seniorennachmittag geben mit DJ Hans-Hermann Dittmer („Der Dittmer macht’s“). Eintrittskarten gibt es für sechs Euro im Diepholzer Rathaus und an der Tageskasse für acht Euro. Auch das Laker-Zelt und das neue „Körstuben-Zelt“ machen Party-Programm.

Viehmarkt

„Es wird keine Tiere geben“, machte Bramlage klar, jedenfalls keine lebendigen. „Wir werden einen sogenannten Papp-Viehmarkt veranstalten.“ Dazu wurden schon vor einiger Zeit die Kindertagesstätten involviert. „Kitakinder werden Tiere basteln, beziehungsweise sie sind schon dabei. Die Tiere werden hier zu uns ins Rathaus gebracht und zum Viehmarkt werden wir sie dann zu einem guten Zweck versteigern auf einer dort aufgebauten Bühne von einem Auktionator. Das ist dann das Rahmenprogramm für den Viehmarkt.“ Die Idee dahinter: „Wenn wir die Kinder einbinden, kommen im besten Fall auch die Eltern und versuchen, die Tiere zu ersteigern.“

Das klassische Viehmarkt-Thema trage sich nicht mehr, ist Bramlage überzeugt. „Meiner Meinung nach wäre das nicht gut, wenn wir dafür bezahlen würden, nur damit wir da ein paar Tiere stehen haben.“

Absagen

Kurzfristige Absagen von Schaustellern könnten die ganze Planung nochmals ins Wanken bringen. „Wir sehen aktuell das Problem, dass überall Personal fehlt, überall Personal gesucht wird“, berichtete Bramlage. Das spiegele sich in vereinzelten Absagen wider. Ein Großfahrgeschäft habe einen Rückzieher gemacht, dafür konnte man ein anderes gewinnen. Auch ein Schaugeschäft habe abgesagt, was nun auf die Schnelle nicht gleichwertig zu ersetzen sei. „Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir auch letzte Lücken schließen können“, sagte der Marktmeister.

Zum Großmarkt werden mehr als 100 000 Besucher erwartet. Damit möglichst viele von ihnen ihre Autos zu Hause stehenlassen können, wird es wieder mehrere Busverbindungen zum Markt ins Umland geben. Neu: Die Haltestelle wird in diesem Jahr die Bedarfshaltestelle Auf dem Esch sein.