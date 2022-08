Baustelle ärgert Tankstellen-Chef: „Ohne die Stammkunden wär’ Ende“

Von: Anja Schubert

Eigentlich ist ihm nicht nach Lachen zumute: Tankstellenbesitzer Claus Teichmann geht wegen der Vollsperrung finanziell langsam die Puste aus. © Schubert

Tankstellen-Inhaber Claus Teichmann verzeichnet wegen wegen der Großbaustelle auf der Hindenburgstraße seit Monaten Einbußen von 50 Prozent.

Diepholz – Mit einem lockeren Spruch und einem Lächeln im Gesicht begrüßt Claus Teichmann unverändert seine Kunden. Dabei ist dem Inhaber der freien Tankstelle an der Hindenburgstraße in Diepholz alles andere als zum Lachen zu Mute.

Seit dem 1. April hat er mit dem zweiten Abschnitt der Neugestaltung der Hindenburgstraße eine Großbaustelle vor der Tür, die in seinem Bereich eine mehrmonatige Vollsperrung mit sich bringt. Eine Zufahrt ist nur noch von der Niedersachsenstraße möglich. Nicht nur, dass der gesamte Durchgangsverkehr der Hindenburgstraße derzeit umsatzmäßig wegfällt. Auf dem Areal der kleinen Tankstelle ist das Drehen und Wenden schwer möglich. Wer hier tankt, fährt vorwärts an die Säule und rückwärts vom Grundstück wieder runter.

„Der Umsatzeinbruch seit der Vollsperrung Anfang April liegt bei 50 Prozent, sagt Teichmann. „Das steckt man über solch einen langen Zeitraum nicht einfach weg.“ Andersherum versuche er positiv zu denken. „Ich bin froh, dass wenigstens die anderen 50 Prozent Einnahmen noch da sind“, so der 57-Jährige, der in weiser Voraussicht und angesichts der Entwicklungen rund um den ersten Bauabschnitt etwas Rücklagen angespart hatte. „Ich hatte von vornherein bei der Maßnahme ein ungutes Gefühl, das mich vorausschauend handeln ließ.“

Gleichsam von der Außenwelt abgeschnitten: Seit Anfang April ist die freie Tankstelle nur noch von der Niedersachsenstraße zu erreichen. Das Ausbleiben des Durchgangsverkehrs bedeutet für die Tankstelle Teichmann bisher 50 Prozent Umsatzverlust. © Schubert

Ärgerlich und mit zusätzlichen Verlusten verbunden sei zudem, dass er durch die derzeit geringe Frequentierung sehr lange noch den während der Spritpreisexplosion zu teuren Preisen eingekauften Sprit in den Tanks gehabt habe. Auch noch, als die Benzinpreise durch die Vorgaben der Bundesregierung stark sanken. „Ich hab also den ganzen teuer eingekauften Sprit zu den mehr als 20 Cent günstigen Literpreisen abgeben müssen, ein zusätzliches Minusgeschäft.“

Glücklicherweise müsse er sich als Eigentümer der Tankstelle und Werkstatt keine Gedanken über Pachtzahlungen oder ähnliches machen. „Doch alle anderen Fixkosten laufen unverändert weiter“, sagt er. Das gilt auch für den Lohn für die zwei festangestellten Mitarbeiter und acht Aushilfskräfte. „Entlassen oder in Kurzarbeit schicken möchte und kann ich keinen. Die Öffnungszeiten verlangen nach diesem Personalaufgebot und wenn ich jetzt jemanden entlassen würde, müsste ich in ein paar Monaten erst einmal wieder jemanden nachbekommen.“ Die Öffnungszeiten habe er trotz Baustelle unverändert gelassen. „Sonst hätte ich noch größere Einbrüche, dadurch, dass die Stammkundschaft abspringt.“

Asphaltdecke auf der Hindenburgstraße noch nicht aufgetragen

Eigentlich hätte in diesen Tagen eine erste Asphaltdecke aufgetragen werden sollen, sagt der Tankstelleninhaber weiter. Aber er habe gehört, dass es Probleme mit den Abwasserrohren gebe. „Das einzige, was klar ist, ist, dass sich das Aufbringen der Asphaltdecke um mindestens vier weitere Wochen verzögert und ich die Umsatzeinbußen weiterhin in Kauf nehmen muss“, sagt Teichmann. Wenn wenigstens eine Teerdecke aufgebracht würde, sodass eine Zufahrt vom Esch her wieder möglich sei, wäre dies für sein Unternehmen sehr hilfreich.

„Wenn jetzt Schluss mit der Sperrung wäre, hätte ich zwar viel Verlust, der aber noch tragbar wäre. Wenn das so noch zwei Monate weitergeht, wird’s eng.“

Er habe sich daher auch schon an die Wirtschaftsförderung der Stadt Diepholz gewandt und sich mit Bernd Öhlmann zusammengesetzt. „Nach langem hin und her bekam ich signalisiert, aus welchen Töpfen eventuell zumindest etwas Unterstützung fließen könnte, aber letzten Endes ist für solche Fälle nichts vorgesehen.“

Solche Anfragen stelle er auch sehr ungern. „Doch jetzt tut es langsam Not. Ich möchte mich nicht bereichern. Ich möchte nur, dass es irgendwie weitergeht.“

„Ich versuche im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten zu helfen. Doch seitens der Stadt werden hierfür keine Fördertöpfe vorgehalten“, sagt Wirtschaftsförderer Öhlmann auf Nachfrage. „Ich kann eigentlich nur beratend unterstützen.“ Die ungeplante Verzögerung mache die Situation noch unglücklicher, betonte auch er. „Was mich am meisten jedoch ärgert“, macht Ölmann keinen Hehl, „ist, wie große Unternehmen wie die Lufthansa staatlich gefördert werden und für den Mittelstand gibt es keine Regelungen und keine Chance, in Notsituationen etwas zu bekommen.

Zwar könne man in letzter Instanz auf kommunaler Ebene versuchen, eine Aktion „Unternehmen in Not“ zu starten. „Aber das setzt eine umfassende Offenlegung voraus und müsste nach Prüfung politisch abgesegnet werden.“ Zudem sei es schwierig, einen Härtegrad für solch eine Ausnahme festzulegen.

Mit einem kleinen Quentchen Erfolg könnte vielleicht der juristische Weg gesegnet sein, den Teichmann überlege einzuschlagen, meint Ölmann. „Es gibt Präzedenzfälle, bei denen zugunsten durch Bauprojekte stark geschädigter Unternehmen geurteilt wurde. Sollte auch Claus Teichmann auf diese Weise einen Erfolg verbuchen, dann sind Bund und Land gezwungen, in ihren Regelungen etwas zu ändern.“

„Bei solch einer Situation wie dieser denkt man schon öfter mal ans Aufhören“, sagt Claus Teichmann. „Doch noch kann ich es mir nicht leisten.“ Sich zur Ruhe zu setzen, habe der 57-Jährige erst in frühestens drei Jahren anvisiert. „Da frage ich mich manchmal wirklich: Hätte die Sanierung nicht drei Jahre später sein können?“

Seine treuen Stammkunden seien diejenigen, die ihn jetzt noch durch die schwere Zeit tragen würden, sagt Claus Teichmann dankbar. „Erst wenn es einem schlecht geht, merkst du wer zu dir steht, und das sind in diesem Fall meine Stammkunden.“