Elf Corona-Fälle im Landkreis - erste Schulen und Kita bleiben geschlossen

Im Landkreis Diepholz sind elf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere elf gelten als begründete Verdachtsfälle. Zwei Schulen und eine Kita wurden vorsorglich bis zum Ende der Woche geschlossen.

Update, 11. März, 19.30 Uhr: Am Mittwoch hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen im Landkreis Diepholz von sechs auf elf erhöht. Diese elf verteilen sich auf die Gemeinden Weyhe (6), Stuhr (4) und die Stadt Diepholz (1). „Darüber hinaus wurden insgesamt zwölf Kontaktpersonen ermittelt. Ein verhältnismäßig kleiner Kreis, der dem besonnenen Verhalten der betroffenen Patienten zu verdanken ist“, so Landrat Cord Bockhop. Neben den elf bestätigten Fällen, bestünden aktuell auch elf begründete Verdachtsfälle, von denen Abstriche genommen wurden.

Am Mittwoch seien die Ludwig Fresenius Schule in Weyhe sowie in Stuhr die Grundschule Moordeich und die Kindertagesstätte Stuhr vorsorglich geschlossen worden. „Aus Stuhr wurde dem Gesundheitsamt am Mittwoch die Erkrankung eines Elternteils gemeldet“, erklärt Dr. Daniel Tabeling, Leiter des Gesundheitsamtes. Beide Einrichtungen würden zunächst vorsorglich am Donnerstag und Freitag geschlossen. An der Ludwig Fresenius Schule in Weyhe bestehe bei einer Schülerin ein konkreter, begründeter Corona-Verdachtsfall. Am Wochenende erfolgt eine erneute Prüfung, ob der reguläre Betrieb der Einrichtungen am Montag wieder aufgenommen werden kann.

Das Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat im Landkreis Diepholz am Mittwoch seinen Betrieb aufgenommen. Bei einem begründeten Verdacht kann die hausärztliche Praxis diesen beim Gesundheitsamt anzeigen, das dann die betroffene Person kontaktiert und zum KVN-Testzentrum bestellt.

Update, 11. März, 14.15 Uhr: Die am Dienstag vom Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz gemeldeten Covid-19-Fälle tauchen aktuell noch nicht in den Statistiken des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) auf. Dennoch handele es sich laut Aussage von Kreisrätin Ulrike Tammen um in Stuhr und Weyhe um bestätigte Fälle, bei denen sich Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die Diskrepanz zu den Zahlen beim NLGA könne viele Gründe haben. Tammen geht davon aus, dass die Übermittlung nach Hannover ordnungsgemäß erfolgt ist. Derzeit laufe eine Prüfung, ob und an welcher Stelle ein Fehler bei der Übermittlung der Corona-Fälle passiert sein könnte.

Mit einer Korrektur der Zahlen rechne die Kreisrätin nicht vor Donnerstag, die Prioritäten der Landkreis-Mitarbeiter lägen derzeit mit Blick auf das Coronavirus Sars-CoV-2 in anderen Bereichen. Für Mittwoch, 17 Uhr, hat der Landkreis Diepholz eine weitere Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Coronakrise angekündigt. (kom)

Originalartikel vom 10. März: Landkreis Diepholz – Drei Frauen und drei Männer sind im Landkreis Diepholz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einer der Betroffenen lebt in Stuhr und gehört laut Angaben des Landkreises zur Risikogruppe, also zu den älteren Menschen. Fünf weitere Personen – zwei Männer und drei Frauen – leben in der Gemeinde Weyhe. Alle sechs waren von Samstag auf Sonntag von Ski-Freizeiten aus Südtirol zurückgekehrt. Sie waren aber in zwei verschiedenen Reisegruppen unterwegs.

Alle sechs Personen befinden sich zu Hause, so berichtete Landrat Cord Bockhop Dienstag gemeinsam mit Kreisrätin Ulrike Tammen und Dr. Daniel Tabeling als Leiter des Gesundheitsamtes. Dia Patienten zeigen demnach nur leichte Symptome. Sie haben keinen Kontakt zu anderen Personen. Die Reiseveranstalter sind ebenso informiert wie die Gesundheitsämter in den Landkreisen, in denen die weiteren Mitreisenden leben.

Corona-Patienten „haben sich vorbildlich verhalten“

„Alle sechs Personen haben sich vorbildlich verhalten“, so Landrat Cord Bockhop. Zunächst hatte der Mann aus Stuhr nach seiner Rückkehr aus dem Ski-Urlaub Krankheitssymptome bemerkt. Mit seiner Frau blieb er das Wochenende über Zuhause, meldete sich am Montag wie vorgeschrieben in seiner hausärztlichen Praxis. Ein Abstrich zeigte, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Mit seiner Frau begab er sich in die sogenannte freiwillige häusliche Absonderung. Erst Dienstagnachmittag waren die weiteren fünf Fälle in Weyhe bestätigt worden. Auch diese positiv getesteten Personen, die in einer anderen Reisegruppe aus Südtirol zurückgekehrt waren, hatten sich freiwillig in die häusliche Absonderung begeben.

„Die Beschwerden der Personen sind bisher gering“, so Dr. Daniel Tabeling. Sie seien mit einem leichten Infekt vergleichbar. Wie lange die Covid-19-Erkrankten separiert bleiben müssen, ist unklar und hängt vom Verlauf der Krankheit ab. Sie werden engmaschig ärztlich betreut, so Kreisrätin Ulrike Tammen. „Je nach Krankheitsverlauf finden weitere Abstriche statt.“ Diese werden aus dem tiefen Rachenraum genommen. Erst wenn sie negativ sind – das Virus also nicht mehr festgestellt wird – und erst nach einem dann folgenden zeitlichen Sicherheitsabstand dürfen sie ihren häuslichen Bereich wieder verlassen.

Gesundheitsamt kümmert sich um Kontakt zu Kontaktpersonen

Das Gesundheitsamt arbeitet mit Hochdruck daran, alle Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln. Dafür bleibt den Mitarbeitern ein Zeitfenster: In den ersten 48 Stunden nach dem Kontakt sei mit einer Weiterverbreitung des Virus nicht zu rechnen, hieß es. Auch die hausärztlichen Praxen hätten sich vorbildlich verhalten: „Alle Schutzmaßnahmen sind beachtet worden.“ Gleichwohl sei davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten auch im Landkreis Diepholz steigt, sind sich Landrat Cord Bockhop, Kreisrätin Ulrike Tammen und Dr. Daniel Tabeling einig.

Deshalb appelliert Landrat Bockhop ganz bewusst an das Verantwortungsbewusstsein aller Bürger – und vor allem daran, die Hygienevorschriften einzuhalten. Der Landkreis ergreife alle Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen: „Dazu gehört insbesondere die intensive Betreuung der engen Kontaktpersonen.“

Schulen oder andere Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres offen

Es sei derzeit nicht beabsichtigt, Schulen oder andere Einrichtungen zu schließen, so der Landrat. Abgesagt sind jedoch die Kulturpreisverleihung und die Sitzung des Seniorenbeirats: In beiden Fällen handele sich es um überregionale Veranstaltungen mit vor allem älteren Teilnehmern.

Der Landrat verwies auf die Verantwortung der Veranstalter von Partys oder anderen Festlichkeiten. Hinweise dazu, wie sie auf die aktuelle Situation reagieren sollten, finden sie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de). Bürger erhalten dort genauso konkrete Hinweise auf Infektionsschutzmaßnahmen.

Was tun beim Verdacht? Hausarzt anrufen

Bei Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus sollten sich Bürger zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden – außerhalb der Praxiszeiten über den ärztlichen Notdienst unter der zentralen Telefonnummer 116117. Wie in anderen Landkreisen auch, richtet der Landkreis Diepholz ein Corona-Testzentrum ein. Das soll in Diepholz im ehemaligen Gesundheitsamt geschehen. Noch laufen die Arbeiten dafür. Erster Ansprechpartner sei und bleibe aber der Hausarzt, so der Landkreis: Er sei es, der Patienten bei einem etwaigen Corona-Verdacht an das Testzentrum „überweise“. Das Gesundheitsamt hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar ist: 05441/976 2020.