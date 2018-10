Einstimmig, nicht einsilbig

Heinz Rudolf Kunze im Diepholzer Theater als Dichter und Denker

+ Heinz Rudolf Kunze hielt Wort: Mit seinem Soloprogramm „Einstimmig“ teilte er sich die Bühne nur mit drei Gitarren und dem Piano. Und Konstantin, der ihm die Mundharmonika brachte. - Foto: Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-Bömermann. Heinz Rudolf Kunze bewies in Diepholz, dass er einer der großen Liedermacher ist, der ersten Güte, ein Meister der Worte und Dichtung zu Musik. Im Theater war der 61-Jährige am Donnerstag mit seinem Programm „Einstimmig“ zu Gast, nicht zu verwechseln mit einsilbig. Er begeisterte knapp drei Stunden, ohne Pause mit Gitarre, am Piano und mit intelligenten Texten.