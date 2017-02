SPD-Ortsverein Diepholz: Einstimmig für Estermann

Heede - Ingo Estermann steht zwei weitere Jahre an der Spitze der Diepholzer SPD. Die Jahreshauptversammlung der Sozialdemokraten am Dienstagabend im Technikmuseum in Heede wählte den Diepholzer einstimmig in die neue Amtszeit.

Stellvertreter wurden Prof. Dr. Winfried Schröder und Ralf Jacobsen, ebenfalls beide einstimmig gewählt. Beisitzerinnen sind Sonja Syrnik, Ljiljana Zeisler und Dagmar Brinkmann. Zum neuen Finanzverantwortlichen wählte die Versammlung Wolfgang Telschow.

Dieser löste Manfred Beste ab, der sich nach 16 Jahren nicht wieder zur Wahl gestellt hatte.

Die Partei zeichnete Beste für sein langjähriges Vorstandsengagement aus. „Ich ehre heute jemanden, auf den ich menschlich und charakterlich nur aufschauen kann“, sagte Estermann.

„Ich bin zufrieden gewesen, es hat Spaß gemacht“, sagte Beste, der sich zwar aus dem Amt zurückzog, nicht aber aus der Arbeit im Ortsverein. Er hielt es mit Willy Brandt: „Man hat sich bemüht – und das hab ich auch.“

Eine Auszeichnung erhielt auch Karl Dinkel, der seit 2011 stellvertretender Vorsitzender war. Auch ihm seien Gerechtigkeit in der Bildungspolitik und Sozialpolitik ein Anliegen gewesen, so Estermann.

In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende unter anderem auf das Kommunalwahlergebnis der Sozialdemokraten in Diepholz ein. „Wir hätten uns mehr gewünscht“, räumte er mit Blick auf die stagnierende Zahl der Mandate ein, aber die Großwetterlage sei eben für die SPD schwierig gewesen. „Was gut war, ist die Tatsache, dass wir Wahlkampf anders gemacht haben: mit Humor, unaufdringlich aber deutlich in der Wahrnehmung.“

+ Der in Teilen neuformierte Vorstand des SPD-Ortsvereins Diepholz mit seinen Gästen. © SPD Er blickte auf die Veranstaltungen zurück wie politische Abende oder Dialogforen, auf das Gespräch mit Kultusministerin Heiligenstadt oder auf den Abend zum Thema Sicherheit.

Ziel für die kommenden Zeit sei unter anderem, bei der Innenstadtentwicklung die aufgekommene Dynamik nicht zu verlieren. Am Herzen liegt den Sozialdemokraten aber auch die offene Jugendarbeit. „In Diepholz ist bei der Jugendarbeit nichts los“, beklagte Estermann. Der Jugendrat habe die Arbeit aufgenommen, aber er dürfe auch nicht die Alibi-Funktion erhalten.

Darüber hinaus gelte es, den Informationsfluss an die Mitglieder zu verbessern, neu gewonnene Sympathisanten zu binden und mit unpolitischen Teilen wahrnehmbarer werden.

Die Mitgliederzahl halte sich konstant bei etwa 90 im Jahresverlauf. Ob es durch den neuen Kanzlerkandidaten, der die SPD derzeit in Umfragen beflügelt, auch einen positiven Mitglieder-Schub in Diepholz gebe, das sei noch nicht statistisch verbrieft, berichtete Estermann, „aber es sieht so aus, dass der Schulz-Effekt auch im Unterbezirk Diepholz ankommt.“

Der Kommunalwahlkampf schlug erwartungsgemäß auch in der Kasse zu Buche, musste Manfred Beste berichten, die Ausgaben überstiegen die Einnahmen deutlich, dennoch hinterlässt der Kassenwart seinem Nachfolger ein finanzielles Polster, „denn die nächsten Wahlkämpfe kommen bestimmt.“

„Alles bestens“, stellten die Revisoren Karlheinz Brinkmann, Horst Jentsch und Stefan Reitzig nach der Prüfung fest.

Auch Fraktionsvorsitzender Manfred Albers hob auf das Thema offene Jugendarbeit ab, bei der man die Mehrheitsfraktionen „zum Jagen tragen“ müsse. „Wir haben ein Konzept und wir haben Kooperationspartner, um die Jugendarbeit auf neue Füße zu stellen“, stellte er in Aussicht. Dass die Brücke über die Hinterlohne nicht abgerissen wird, verbuchte er als einen der Erfolge der Sozialdemokraten.

Beim Thema Innenstadtentwicklung warnte Albers davor, sich mit den geplanten Entwicklungen an der Peripherie „ins Knie zu schießen“ und dem zu schaden, was man im Innenstadtbereich erreiche.

Abschließend wurde Estermann auch einstimmig zum Unterbezirks-Vorsitzenden vorgeschlagen, Winfried Schröder als Beisitzer. Ebenso Isabell Jagst sowie Ludger Bugla für ihre jetzigen Ämter als stellvertretender Unterbezirks-Vorsitzende sowie Susanne Cohrs (Schriftführung) und Tevfik Özkan (Finanzen).

sr