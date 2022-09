Bombendrohung in Stuhr-Brinkum: Polizei gibt Geschäfte wieder frei

Von: Marvin Köhnken, Felix Busjaeger, Marten Vorwerk

Nach einer Bombendrohung wurden unter anderem Marktkauf und die umliegenden Geschäfte in Stuhr-Brinkum evakuiert. © Marten Vorwerk

In Stuhr (Brinkum) im Landkreis Diepholz wurden zwei große Einkaufshäuser geräumt. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Es gab eine Bombendrohung.

Update vom Donnerstag, 29. September, um 15:30 Uhr: Die Evakuierung bei Marktkauf und Ikea ist beendet. Die Suche der Polizei nach einer möglichen Bombe wurde beendet. Die Einsatzkräfte fanden laut Angaben der Polizei keinen Sprengsatz und gaben die betroffenen Geschäfte gegen 14 Uhr wieder frei.

In einer abschließenden Pressemeldung teilte die Polizei weitere Einzelheiten über den Einsatz in Stuhr-Brinkum mit. Demnach wurde den Beamten die Bombendrohung um 10:00 Uhr am Donnerstag mitgeteilt.

Ermittlungen nach Bombendrohung bei Marktkauf – Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Drohung und dem Verursacher liefen am Donnerstagnachmittag „auf Hochtouren“. Dem Verursacher oder der Verursacherin erwarte ein Strafverfahren und damit verbunden eine hohe Geldstrafe, heißt es in der Meldung der Polizei. Auch für die Kosten eines solchen Einsatzes und Schadensansprüche müsse die Person aufkommen, sollte sie ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter Telefon 0421/80660 entgegen.

Update vom Donnerstag, 29. September, um 13:20 Uhr: Laut Polizeisprecher Thomas Gissing sind nach der Bombendrohung bei Marktkauf in Brinkum fünf Hundeführer im Einsatz. Mit insgesamt sechs Hunden durchsuchen die Beamten derzeit das Einkaufszentrum. Jeder Hund würde Gissing zufolge 20 Minuten im Einsatz sein und dann eine Pause brauchen.

Bombendrohung im Landkreis Diepholz: Spürhunde im Einsatz – Entwarnung gegen 13:45 Uhr

Gegen 13:10 Uhr musste nur noch ein Bereich des Geschäftsgebäudes durchsucht werden. Thomas Gissing ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, in etwa einer halben Stunde – also gegen 13:45 Uhr – Entwarnung geben zu können. Anschließend sei es möglich, die betroffenen Geschäfte wieder für Besucher und Angestellte freizugeben.

Mehrere Hundeführer wurden nach der Bombendrohung in Stuhr-Brinkum zum Einsatz hinzugezogen. © Marten Vorwerk

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter anderem von IKEA und Marktkauf warten diese Zeit unter anderem an der nahegelegenen Straße sitzend ab. Während sich die Bombendrohung nur gegen Marktkauf gerichtet haben soll, wurde IKEA evakuiert, weil sich das Möbelhaus im selben Gebäude wie der Verbrauchermarkt befindet.

Update vom Donnerstag, 29. September, um 12:10 Uhr: Inzwischen hat die Polizei gegenüber kreiszeitung.de bestätigt, dass es am Morgen eine telefonische Bombendrohung gab. Die Polizei hat daraufhin das Areal räumen lassen und ist derzeit mit Spürhunden vor Ort im Einsatz, um die Lage zu überprüfen. Laut des Sprechers der Polizei würden Polizisten mit den Hunden das Gebäude durchsuchen. Weitere Hundestaffeln zur Unterstützung seien angefragt worden. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, kann derzeit nicht gesagt werden.

Bombendrohung im Landkreis Diepholz: Ikea und Marktkauf in Stuhr-Brinkum geräumt – Spürhunde im Einsatz

Erstmeldung vom Donnerstag, 29. September, um 11:08 Uhr: Stuhr – Wegen einer unbekannten Bedrohungslage ist die Polizei im Landkreis Diepholz derzeit im Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber kreiszeitung.de bestätigte, wurden am Donnerstagvormittag zwei große Einkaufshäuser an der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr (Ortsteil Brinkum) vorsorglich geräumt. Was den Einsatz ausgelöst hat, konnte noch nicht geklärt werden. Der Einsatz läuft derzeit.

Größerer Polizeieinsatz in Stuhr-Brinkum: Unbekannte Bedrohungslage bei Ikea und Marktkauf

Bereits im vergangenen Juni gab es in einem der Märkte eine größere Bedrohungslage. Damals war telefonisch eine Bombendrohung eingegangen. Die Polizei räumte daraufhin das Gelände, der angrenzende Parkplatz wurde gesperrt und das Möbelhaus Ikea öffnete gar nicht erst. Anschließend wurde das Gebäude mit Spürhunden durchsucht. Eine Bombe konnte nicht gefunden werden. Erst nach mehreren Stunden konnten alle Sperrungen durch die Polizei aufgehoben werden.