Einsatz der Kreisfeuerwehr in Hildesheim endet nach 20 Stunden

Heersum - Die Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Diepholz kann am Freitagmorgen von Erfolgen ihrer Arbeit gegen das Hochwasser im Landkreis Hildesheim berichten.

Die Nacht wurde komplett durchgearbeitet, berichtet Matthias Thom von der Pressestelle der Kreisfeuerwehr. Abwechselnd konnten einige wenige Feuerwehrleute etwas Ruhe finden.

Gegen 16 Uhr zurück im Landkreis Diepholz

Seit dem Beginn der Arbeiten am Donnerstag gegen 16 Uhr konnten minütlich 40.000 Liter Wasser abgepumpt werden, fasst Thom den Einsatz zusammen. Der Sonnenaufgang erlaubte am Morgen den Blick auf einige Passagen, die am Freitag wieder passierbar sind, Donnerstag jedoch kniehoch unter Wasser standen.

+ Trotz des anstrengenden Einsatzes haben die Feuerwehrleute sich ihr Lächeln bewahrt. © Jens Seeker / Pressestelle Kreisfeuerwehr



Ab 11.30 Uhr wird eine Bereitschaftsgruppe aus Bockenem die Gruppe aus Diepholz ablösen.

Im Verlauf des Einsatzes ist eine Einsatzkraft leicht verletzt worden. Nach einer Untersuchung durch den Regelrettungsdienst konnte die Person jedoch weiterarbeiten.

Gegen 16 Uhr werden die Einsatzkräfte zurück im Landkreis erwartet.

ml