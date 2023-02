Nachbarschaftstreff in Diepholz: Eine Einrichtung zur Integration

Von: Eberhard Jansen

Noch eine Baustelle: Projektleiterin Katharina Albers (vorn rechts) erklärte den Teilnehmern der Ideenwerkstatt, wie der neue Nachbarschaftstreff an der Mühlenstraße 1 in der Diepholzer Innenstadt eingerichtet wird. © Jansen

Spätestens Ende März soll in der Diepholzer Innenstadt ein neuer Nachbarschaftstreff an den Start gehen. Das Ziel: Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammenbringen.

Diepholz – Früher wurden hier Bücher verkauft, danach Geschenk- und Dekoartikel. Schließlich war ein Solarium in den Räumen an der Mühlenstraße 1 (am Gänsemarkt). Derzeit entsteht hier in der Diepholzer Innenstadt etwas ganz anderes: ein neuer Treffpunkt für Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund, der die Integration fördern soll.

Was soll dort angeboten werden? Darüber machten sich am Samstag die etwa 30 Teilnehmer einer Ideenwerkstatt Gedanken. Der Träger des neuen Nachbarschaftstreffs – die Eleganz Bildungsplattform (Osnabrück) – hatte dazu in das „Café Freiraum“ in der Münte eingeladen. Den größten Teil der Teilnehmer bildeten türkischstämmige Menschen, die bereits seit Längerem in Diepholz oder der Umgebung leben und sich durch regelmäßige Treffen kennen. Wer als Einheimischer bei der fast vierstündigen Ideenwerkstatt mitmachte, tat das vorwiegend aus beruflichen Gründen. Die Stadtverwaltungs-Fachdienstleiterin Petra Hage war ebenso dabei wie André Pfennig aus dem städtischen Jugendbüro und der Quartiersmanager aus dem Stadtteilhaus an der Moorstraße, Carsten Tellbach. Neben Deutschen und Türken war keine weitere Nation vertreten.

Am Mittag besuchte die Gruppe die Räume, in denen der neue Nachbarschaftstreff entsteht (wir berichteten). Dort laufen derzeit aufwendige Umbauarbeiten. So ist in dem Teil der früheren Buchhandlung Günzel, in dem früher eine offene Treppe mit Balustrade war, eine Decke eingezogen worden. In dem so entstandenen Raum im Obergeschoss wird die Eleganz Bildungsplattform Sprach- und Integrationskurse anbieten. Seit 2018 veranstaltet der Verein diese Kurse im Gebäude Lange Straße 56 in Diepholz. Im Zuge der Umbauarbeiten entstehen an der Mühlenstraße 1 noch Nebenräume und neue, barrierefreie Sanitäranlagen. Für den Raum im Erdgeschoss unter der neuen Zwischendecke ist ein Kinder- und Jugendtreff geplant.

Zunächst vier Ideen entwickelt Bei der Ideenwerkstatt haben die Teilnehmer in mehreren Arbeitsgruppen zunächst vier Angebote erarbeitet, die es im neuen Nachbarschaftstreff an der Mühlenstraße – oder durch diese Einrichtung organisiert an anderen Örtlichkeiten – geben soll. Laut Projektleiterin Katharina Albers sind das:

- Sport und Bewegungsangebote für Frauen (zum Beispiel Yoga, Pilates).

- ein gemeinsames Fest mit dem Stadtteilladen Moorstraße und dem städtischen Jugendbüro.

- ein Sprachcafé zum Anwenden der deutschen Sprache in der Praxis.

- ein Stand oder Wagen des Nachbarschaftstreffs bei Veranstaltungen in Diepholz.

Der Träger des neuen Diepholzer Nachbarschaftstreffs – der Verein Eleganz Bildungsplattform – hat Standorte in Osnabrück, Münster und Diepholz. Er existiert seit 1996 und ist in der Integrations- und Bildungsarbeit in den Bereichen Sprachkurse, Beratung, Nachhilfe und Projekte tätig.

eleganz-bp.de

Für die erwachsene Nachbarschaft – Einheimische und integrationswillige Zugereiste – ist der größere Raum der ehemaligen Buchhandlung gedacht. Dort werden eine Küche, eine Sitzecke und ein großer Tisch zum gemeinsamen Essen und für andere Aktionen eingeplant.

Die Projektleiterin Katharina Albers bekommt dort ihren Schreibtisch für Verwaltungsarbeiten. Zusammen mit dem aus der Türkei stammenden Projektassistenten Ersin Bartuk, der in seiner Heimat eine Grundschule mit 2 000 Kindern leitete, ist Katharina Albers für den neuen, offenen Nachbarschaftstreff in der Innenstadt hauptamtlich tätig. „Als weitere Diepholzer Quartiersmanagerin neben Carsten Tellbach, der für den Bereich Moorstraße zuständig ist“, erklärt sie.

Ehrenamtliche sollen das Programm mitgestalten. Daher heißt die neue Einrichtung, in der sich zugewanderte und einheimische Einwohner der Stadt Diepholz – insbesondere aus der Nachbarschaft – offen begegnen sollen, im Soziologen-Fachdeutsch „partizipativer Nachbarschaftstreff“. Das bedeutet: Betroffene werden daran beteiligt.

Nach jetzigem Stand soll der Innenstadt-Nachbarschaftstreff an der Mühlenstraße Mitte/Ende März eröffnet werden.

Umbau der Räume, Ausstattung und laufende Kosten werden von der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft) Soziale Brennpunkte Niedersachsen, dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung sowie der NBank gefördert.

Über die Investitionskosten konnte Projektleiterin Katharina Albers am Montag noch keine Angaben machen, da derzeit noch ein geänderter Förderantrag unterwegs sei.