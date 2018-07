„skate-aid“ zeigt bei Workshop am Dümmer einfache Tricks

Termin: 16./17. Juli

+ © Innogy Bei einem zweitägigen Skateboard-Workshop am Dümmer können Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen im Skateboarden sammeln und einfache Tricks lernen. © Innogy

Lembruch - Rollende Räder bestimmen in den Sommerferien für zwei Tage das Bild an der Hafenanlage der Segelschule und Bootsvermietung Schlick in Lembruch am Dümmer: Bei einem Skateboard-Workshop lernen Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren die Grundlagen des Skate- und Longboardens kennen.