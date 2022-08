Einfach mal „Danke“ sagen: „Platte plus“-Chef Bodo von Bodelschwingh ist von den Diepholzern begeistert

Von: Carsten Sander

„Hut ab vor allem, was bisher geleistet wurde, und Jacke aus für alles, was vor uns liegt“, sagt Bodo von Bodelschwingh über die Unterstützung der Diepholzer für die „Platte plus“. © Sander

Bodo von Bodelschwingh, Chef von der „Platte plus“ möchte einfach mal „Danke“ sagen. Er ist vom Engagement der Diepholzer begeistert.

Diepholz – Anruf in der Redaktion. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine fröhliche Männerstimme. „Ich möchte einmal Danke sagen.“ Ja, gerne, aber wofür denn?, fragt sich der Gesprächspartner, bis sich aufklärt: Nicht er ist gemeint, sondern die Diepholzer Bürger sind die Adressaten, an die sich die fröhliche Stimme richten möchte. Sie gehört Bodo von Bodelschwingh, dem Sprecher der „Platte plus“, die in Diepholz Bedürftige mit den nötigsten Nahrungsmitteln versorgt. Und die von den Bürgern der Stadt in den vergangenen, schweren Monaten durch Spenden oder Mitarbeit so unterstützt wurde, dass Bodo von Bodelschwingh einfach mal etwas loswerden muss.

„Über Diepholz und seine Menschen wird oft viel geschimpft und gejammert. Es heißt, dies funktioniert nicht und das geht nicht. Aber doch: Es geht“, sagt der „Platte-plus“-Chef und meint die Spendenbereitschaft, die seit geraumer Zeit enorm sei. „Die Leute denken nicht lange nach, sie spenden einfach. Und das ist toll“, meint von Bodelschwingh, und es ist ihm anzumerken, dass er sich nicht einschmeicheln will, um noch mehr zu bekommen, sondern weil er wirklich beeindruckt ist, wie das Hilfsangebot mitgetragen wird.

Natürlich gab es Zeiten, als die „Platte plus“ um Spenden werben musste. Als die ersten Menschen aus der Ukraine nach Diepholz kamen zum Beispiel. Da war es an den Ausgabetagen extrem voll auf dem Platz neben der St. Michaelis Kirche. Mittlerweile habe sich die Lage „etwas entspannt“, sagt von Bodelschwingh und berichtet davon, dass nur wenige der vor dem russischen Angriffskrieg geflüchteten Menschen zu Stammkunden bei der „Platte plus“ geworden seien: „Die Verweildauer war nicht sehr lang. Viele haben Arbeit gefunden und brauchen unsere Hilfe jetzt nicht mehr.“ Denn es gilt nach wie vor: „Wer Arbeit hat, kriegt nix.“

1.090 Familien versorgt Die „Platte plus“ in Diepholz existiert seit 15 Jahren. Nach eigenen Angaben versorgt sie an zwei Ausgabetagen pro Woche mehr als 70 Haushalte mit Lebensmittelspenden, dies seien cirka 500 Menschen. „Sie alle erfahren viel Erleichterung im Alltag, aber auch das Wissen, dass sie nicht allein gelassen werden“, sagt „Platte“-Sprecher Bodo von Bodelschwingh. In Summe hätten in den anderthalb Jahrzehnte 1090 Familien von der Unterstützung der Diepholzer Bürger, Firmen und Vereinen profitiert.

Es ist für von Bodelschwingh gewissermaßen das Schönste zu sehen, dass er manche Menschen nicht mehr sieht. Weil es zeigt, dass etwas dran ist an dem, was für ihn der Leitspruch der „Platte plus“ ist. „Wir geben hier keine Kalorien aus, sondern Zuversicht, Hoffnung und Energie für die individuellen Pläne und Perspektiven“, sagt er, und es ist wohl genauso pathetisch gemeint, wie es wirkt.

Und wer hat’s gemacht? Die Diepholzer! Egal ob Geldspenden aus Sammlungen bei privaten Feiern oder Firmenveranstaltungen, ob von Basaren, Märkten oder sonstigen Events – „die Menschen haben eine sehr wohlwollende Haltung uns gegenüber. Darüber sind wir sehr froh.“ Auch die Supermärkte der Stadt helfen – oder deren Kunden. Bei zwei Märkten der Stadt hängen Boxen für Pfandspenden, die oft schnell voll seien. Das allein spüle 300 bis 400 Euro pro Monat in die Kasse, so von Bodelschwingh. „Es gibt auch Menschen, die kommen und bringen Lebensmittel. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Das ist großartig“, schwärmt von Bodelschwingh, der natürlich weiß, dass es anderen Lebensmittel-Ausgaben im Landkreis nicht so gut geht. „Aber wir haben keinen Grund zum Klagen. Es läuft toll“, sagt er und kehrt im Gespräch noch mal zum Grund seines Anrufs zurück: „Ohne die Diepholzer geht es nicht. Seit 15 Jahren spenden sie, seit 15 Jahren bestehen auch sehr verlässliche Kontakte zu den Verbrauchermärkten – das ist unglaublich.“ Also noch mal: „Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Aber – auch das macht von Bodelschwingh deutlich: Es muss auch weitergehen. Damit das 21-köpfige, ehrenamtliche Team der „Platte plus“ auch in Zukunft so für die Bedürftigen unserer Gesellschaft da sein kann wie bisher, „benötigen wir weiterhin die besondere Unterstützung der Menschen. Mit dem aktuellen Engagement werden wir das schaffen“, sagt Bodo von Bodelschwingh und hängt noch einen Schlusssatz an: „Hut ab vor allem, was bisher geleistet wurde, und Jacke aus für alles, was vor uns liegt.“