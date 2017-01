Uve Drews aus Diepholz hat mehr als 7 000 Kartenspiele gesammelt

Diepholz - Von Elia Fricke. Das Sammeln und Ausstellen von Gegenständen aller Art ist ein weit verbreitetes Hobby vieler Menschen. Ganz gleich, ob Briefmarken, Münzen, Modellautos, Postkarten oder andere Dinge – auf der ganzen Welt wird gesucht, gefunden und gesammelt.

Auch Uve Drews aus Diepholz ist ein eifriger Sammler. Doch hat er neben seinen Münz- und Briefmarkensammlungen noch eine bunte und große Auswahl eines eher selteneren Sammelguts: Kartenspiele. Auf seinem Dachboden hat der Diepholzer Pensionär mehr als 7 000 Kartenspiele zusammengetragen und teilweise ausgestellt.

„Das ist schon ein bisschen verrückt“, lächelt der Vorsitzende des Diepholzer Briefmarkensammler- und Münztauschzirkels, während er von seinem Hobby erzählt. „Es ist einfach eine Art Tick“.

Dieser „Tick“ hat Drews in etwa 20 Jahren eine riesige Anzahl von kommerziell bedruckten Kartenspielen sammeln lassen, also solchen, die eine Werbung oder einen Slogan einer Firma oder Marke auf den Kartenrückseiten tragen. „Genau lassen sie sich gar nicht mehr zählen“, sagt der Sammler, doch schätze er die Anzahl seiner Kartenspiele auf etwa 7 500 Exemplare.

Die Geschichte, wie Drews zu diesem etwas außergewöhnlichen Hobby kam, ist eine nicht allzu ungewöhnliche: Er spiele schon lange gern Schach und Skat, erzählt der Diepholzer Pensionär; so sei er aus diesem Grund auch Mitglied im Skatklub „Trumpf As“. Als dessen Mitglied besuche Drews des Öfteren Kartenspielturniere in Diepholz und Umgebung. Dabei war es Angewohnheit geworden, von jedem Veranstaltungsort eines oder mehrere Kartenspiele als Souvenir mitzunehmen. Im Laufe der Zeit sorgte diese Angewohnheit schließlich für einige erste Sammelexemplare.

Die Sammlung von Uve Drews ist eine sehr vielseitige. „Manche sammeln nur Kartenspiele von Brauereien oder Versicherungen“, erklärt der Hobby-Kartenspieler. Im Gegensatz dazu sammle er Kartenspiele aller Institutionen, ganz gleich ob es Banken, Lackfabriken, Umweltschutz- oder Bauunternehmen sind. Unter anderem diese Tatsache sorgte dafür, dass Drews‘ Dachbodensammlung so schnell und vielfältig wuchs. Heute sind die meisten seiner Kartenspiele alphabetisch nach den Namen der Herausgeber geordnet und nummeriert, nebeneinander an Dachträgern des Hauses angebracht, aufbewahrt. Zugleich besitzt Drews mehrere Aktenordner, in denen jene Spiele – ebenfalls alphabetisch geordnet – durch Fotos katalogisiert sind.

So richtig habe er das Sammeln jedoch erst angefangen, als er mit der Zeit feststellte, dass es „noch mehr von diesen Verrückten“ in Deutschland gab, berichtet Drews schmunzelnd. Über 60 weitere Sammler und Sammlerinnen von Kartenspielen seien ihm näher bekannt und auf einer Liste festgehalten. Auch gebe es beispielsweise in Köln, Frankfurt oder München rege Tauschbörsen für Kartenspiele, auf denen Sammler sich und ihre zusammengetragenen Exemplare untereinander austauschen können.

Auf dem „Höhepunkt“ seiner Sammelleidenschaft sei auch Drews einmal im Jahr zu einer solchen Tauschbörse nach Oldenburg gefahren. Von 1995 bis 2014 habe er diese Gelegenheit genutzt, um mit bekannten Sammlern Neuigkeiten auszutauschen und neue Kartenspiele zu erwerben. Als jedoch die Oldenburger Tauschbörse 2014 zum Erliegen kam, habe auch Drews aufgehört, so intensiv zu sammeln.

7 500 Kartenspiele sind nicht einfach auszustellen. Bei der Suche nach einer Idee zur Aufbewahrung seiner Hobbysammlung sorgte gerade der Beruf für eine glückliche Fügung, erinnert sich Uve Drews. Als seine Kartenspiele noch nicht so zahlreich wie heute waren, habe er in seiner Tätigkeit als Berufssoldat Aluminiumschienen in einem Werk in Georgsmarienhütte auf ihre korrekte Fertigung kontrolliert und die fehlerhaften aussortiert. Während diese Tatsache auf den ersten Blick recht wenig mit dem Sammeln von Kartenspielen als Freizeitbeschäftigung zu tun hat, ergab es sich dann aber, dass die seit Jahrzehnten gleich geformten Kartenschachteln exakt in die Aluminiumschienen passten, mit denen der damalige Soldat zu Beginn seiner Sammlung arbeitete. So erwarb Drews 100 der aussortierten Schienen und entstanden war eine Möglichkeit, die Kartenspiele effizient an den Wänden seines Diepholzer Dachbodens anzubringen. Auch habe diese Art der Ausstellung einen weiteren Vorteil, schmunzelt der Pensionär: „Nun brauche ich keine Tapeten mehr!“

Trotzdem liegen viele gesammelte Exemplare in Kartons und Kisten – die Aluminiumschienen sind seit Jahren gefüllt, dennoch kommt hin und wieder das eine oder andere Spiel hinzu. Zu einem Zeitpunkt, so erzählt Drews, wollte er seine Sammlung bereits auflösen, da sie so groß geworden war. Doch viele andere Sammler waren, wie oben beschrieben, nur an bestimmten Arten von Kartenspielen interessiert. Das Sortieren nach Kartenspielarten „wäre ja ein viel zu großer Aufwand gewesen“, darum habe Drews seine Sammlung behalten. Er halte sie dadurch im Zaum, dass er hin und wieder einen Karton von Kartenspielen an die Organisatoren von Turnieren verschenke.

In einem Punkt, so Drews rückblickend, habe er mit seiner Sammelleidenschaft wirklich Glück gehabt, denn: „Meine Frau hat nichts dagegen.“