Einfach mal Danke sagen

Diepholzer Bahnkunden mit spontanem „Überfall“ auf Reisezentrum

+ Mit einem Körbchen Süßigkeiten dankten Diepholzer Bahnkunden Manfred Scheiper für manche geduldige Beratung. - Foto: Reckmann

Diepholz - Wer zum Fahrkartenschalter der Deutschen Bahn in Diepholz kommt, der nimmt in aller Regel etwas mit: Tickets, Reservierungen, Auskünfte oder Fahrpläne. Am Montagmorgen gaben die Kunden ausnahmsweise etwas ab: Sieben Bahnfahrer aus Diepholz überraschten den diensthabenden Bahn-Mitarbeiter, Manfred Scheiper, mit einem stattlichen, süßen Geschenk.