Anne Frank: Ausstellung in der Diepholzer Mediothek

Eines von 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kindern

+ © Jansen Schautafeln beleuchten bei der Anne-Frank-Ausstellung die Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch Rechtsextremismus heute, unter unterschiedlichen Aspekten. © Jansen

Diepholz - War Anne Frank eine junge Schriftstellerin oder ein normales Mädchen, das unter der Verfolgung und Flucht enorm litt? Auf jeden Fall haben die Schrecken der Zeit des Nationalsozialismus durch Anne Frank, die 1945 im Alter von nur 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen ermordet wurde, ein Gesicht bekommen. Ihr im Amsterdamer Versteck entstandenes Tagebuch wurde weltberühmt. In Diepholz stehen Anne Frank, die NS-Zeit und Rassismus heute bis Ende Februar im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Mediothek an der Thouarsstraße.