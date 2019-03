Ein Diepholzer für Diepholz: Hans-Ulrich Püschel bei Trauerfeiern gewürdigt

Diepholz - Von Eberhard Jansen. In einem Requiem in der Christus-König-Kirche und in einer ebenso würdevollen wie teils emotionalen Gedenkveranstaltung im Rathaus hat Diepholz am Dienstag Abschied von einem seiner engagiertesten Bürger und bekanntesten Kommunalpolitiker genommen. Das Leben und Wirken von Hans-Ulrich Püschel, der am Mittwoch im Alter von 63 Jahren für viele überraschend an einer kurzen, schweren Krankheit gestorben war, würdigten Redner von Kirche, Landkreis und Stadt.

Das Requiem in der mit etwa 350 Menschen voll besetzen Kirche am Morgen zelebrierten vier Geistliche: Neben Pfarrer Bernd Heuermann waren es der heute in Spelle tätige frühere Diepholzer Pfarrer Hubertus Schnakenberg, Pastor zur Mitarbeit Rainer Trimpe und der aus Diepholz stammende und heute in Wallenhorst tätige Pfarrer Dietmar Schöneich.

An der Verstorbenenmessen nahmen auch die CDU-Bezirksvorsitzende und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Maria Flachsbarth (CDU), sowie der Generalsekretär der niedersächsischen CDU, Kai Seefried, teil.

Hans-Ulrich Püschel war nicht nur in der Kommunalpolitik und in der Partei, sondern auch in der Diepholzer Pfarrgemeinde Christus König sehr aktiv gewesen.

So hatte ihn diese katholische Gemeinde bereits am Samstag in der Vorabendmesse gewürdigt, bei der die Kirche ebenfalls voll gewesen war. In der ungewöhnlichen Messe zum Gedenken an „Uli“ Püschel erklang zum Abschluss das „Werder-Lied“, denn der SV Werder Bremen war die große Leidenschaft des Verstorbenen gewesen.

An der Trauerfeier in der Friedhofskapelle, die sich dem Requiem anschloss, nahmen neben der Familie Vertreter von Stadt, Landkreis und CDU teil. Die folgende Beisetzung auf dem Diepholzer Friedhof fand im engsten Familienkreis statt.

Für Mittag hatte die Stadt Diepholz in Absprache mit Landkreis und CDU sowie abgestimmt mit der Familie zu einer Gedenkveranstaltung in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Mehr als 120 Vertreter des öffentlichen Lebens und Püschels Weggefährten folgten dieser Einladung.

„Hans-Ulrich Püschel hat sich seit 1981 ohne Unterbrechung als Mitglied des Rates der Stadt Diepholz und in vielen weiteren politischen und anderen gesellschaftlich wirkenden Gremien in der Stadt Diepholz ehrenamtlich und uneigennützig engagiert. Ein Diepholzer für Diepholz – das war stets seine Motivation für seine Stadt", sagte Bürgermeister Florian Marré in seiner Rede: „Mit Hans-Ulrich Püschel verliert die Diepholzer Kommunalpolitik nicht nur einen erfahrenen und gut vernetzten politischen Akteur, sondern auch einen Menschen, der mit besonderem Fleiß und besonderem Engagement die Stadt Diepholz geprägt hat." Seit 2011 war Püschel stellvertretender Bürgermeister von Diepholz gewesen.

Landrat Cord Bockhop war bei seiner Trauerrede teilweise emotional so berührt, dass ihm die Stimme versagte. Er blickte zurück auf Püschels positive menschliche Eigenschaften und seine vielen Ämter und Mitgliedschaften in Gremien des Landkreises. 1977, im Alter von erst 22 Jahren, war der Diepholzer in den Kreistag gewählt worden. Vor drei Jahren hatten ihn die Mitglieder einstimmig zum Kreistags-Vorsitzenden gewählt.

Landrat Cord Bockhop bezeichnete Püschel als stets verlässlichen „Arbeiter“ für seine Stadt, seinen Landkreis, seine Fraktion und Partei sowie für die heimischen Bundestags- und Landtagsabgeordneten der CDU. Püschel sei im besten Sinne ein Staatsdiener gewesen, ohne Beamter zu sein und dem Bild eines solchen zu entsprechen.

Axel Knoerig, Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender, wusste viel Persönliches über Hans-Ulrich Püschel zu berichten. Er sprach von einer unglaublichen Stärke, die Püschel in seinen letzten Lebenswochen bewiesen habe. Der 63-Jährige hatte erst vor einigen Wochen von seiner Erkrankung erfahren und nur sehr wenigen davon erzählt. Er war im Hospiz in Dinklage gestorben. Rückhalt habe er durch seinen katholischen Glauben und die Unterstützung des Pfarrers gefunden, so Knoerig.

Über 40 Jahre war der schon als Jugendlicher für Politik Interessierte Hans-Ulrich Püschel Kreisgeschäftsführer der CDU gewesen: „Die Lücke, die er in unserem Kreisverband hinterlässt, wird nicht zu füllen sein“, sagte Axel Knoerig.

Erinnernde und würdigende Worte fanden auch der Vorsitzende der Diepholzer CDU-Ratsfraktion, Gerhard Albers, der frühere Diepholzer Pfarrer Hubertus Schnakenberg und abschließend Olaf Bock als Vorsitzender des Christus-König-Pfarrgemeinderates.

„Dann ist das eben so!“, war ein Satz, den Hans-Ulrich Püschel gebrauchte, wenn es ihm notwendig erschien – auch mit Blick auf seine letzten Stunden.