„Eine Rettung ist das definitiv nicht“

Viele Sorgen trotz Corona-Soforthilfe bei selbstständigen Unternehmen

Landkreis Diepholz - Von Bjarne Kommnick. Die Corona-Krise bringt viele Unternehmen des Landkreises existenziell in Bedrängnis. Die Hilfsgelder von Land und Bund sollen dagegen helfen, doch wie gut funktioniert das für Selbstständige, und was bewirken die Hilfen in den Unternehmen?