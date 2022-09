Eine Million Euro für Lückenschlüsse

Von: Anke Seidel

Beim Breitbandausbau gibt es jetzt eine neue Chance für Nachzügler. Sie können von einer weiteren Förderung profitieren, die der Landkreis Diepholz aufgelegt hat.

Landkreis Diepholz – Im digitalen Zeitalter ist der Breitbandanschluss ebenso wichtig wie Wasser, Strom und Gas. Deshalb bietet der Landkreis Diepholz weiteren Bürgern – „Nachzüglern“ – die Chance zum Anschluss, obwohl bisherige Fristen schon ausgelaufen sind.

Damit aber Bürger, die erst jetzt ein Haus im Landkreis Diepholz kaufen konnten, erst jetzt einen Bauplatz in einem neuen Wohngebiet bekommen haben oder erst jetzt mit dem Hausbau beginnen durften, die Chance auf einen zeitgemäßen Internetanschluss erhalten, verlängert der Landkreis die Frist: Bis zum 31. Dezember 2023 können Bürger noch einen Breitbandanschluss zu einem vergünstigten Preis erhalten.

Nochmal eine Million Euro

Der Landkreis Diepholz ist bereit, dafür noch einmal eine Million Euro zu investierten, stellte Landrat Cord Bockhop bei einer Pressekonferenz im Kreishaus Syke klar – wenn „Nachzügler“ nachvollziehbare Gründe haben. Denn weil die strategisch und effektiv geplanten Erschließungsarbeiten so gut wie abgeschlossen sind, verursacht die punktuelle Nachbesserung bei „Nachzüglern“ enorme Kosten: 4 165 Euro pro Hausanschluss im Schnitt. Trotzdem sei der Landkreis bereit, solchen „Nachzüglern“ den Breitbandanschluss für 799 Euro zu ermöglichen, so Cord Bockhop während der Pressekonferenz – obwohl dieser Ausbau weder von Bund, Land oder EU gefördert werde.

Allerdings hat diese Förderung Grenzen. Bis zu 15 Meter von der Straßenkante zum Hausanschluss sind kostenfrei. Aber danach werden pro Meter 49,50 Euro fällig.

Bisher liegen exakt 109 Anträge von „Nachzüglern“ vor, die von dieser Förderung profitieren möchten, so hieß es am Freitag im Syker Kreishaus. Nach ersten Schätzungen würde deren Anschluss rund 300 000 Euro kosten. Aber unklar ist, wie viele weitere sich in der genannten Frist noch melden. Es ist die absolut letzte Chance, so stellte Landrat Cord Bockhop klar: „Es wird kein Nachzügler-Programm nach dem Nachzügler-Programm geben.“

Nicht alle können profitieren

Ohnehin können nicht alle profitieren. Die rund 800 Haushalte im Landkreis, deren Anschluss extrem unwirtschaftlich wäre und Kosten von 38 Millionen Euro verursachen würden, zählen nicht zu den „Nachzüglern“ – sind also von dieser Option ausgeschlossen. Gleichwohl arbeite der Landkreis bereits an Lösungsmöglichkeiten, so der Landrat, die unbedingt realisiert werden sollen: „Das ist politisch Konsens.“