Eine Lehrstunde in Sachen „Schmäh“

Operette „Ein Walzertraum“ reißt Publikum im Diepholzer Theater mit

+ Der Walzertraum war Traum und Wirklichkeit: Am Ende applaudierten alle, Künstler mit Chefdirigent Heinz Hellberg samt Publikum und der Traum hätte noch lange andauern dürfen. Foto: Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-b–mermann. Was ist das denn? Ein Poster der Erfolgsserie „The Walking Dead“ über dem schlichten Ikea-Bettgestell und zwei junge Burschen in Sweatshirt und Jeans? Sind wir im richtigen Saal, im richtigen Stück? Das fragten sich sicher viele der rund 500 Besucher des Diepholzer Theaters am Samstagabend. Angekündigt war schließlich die Operette in drei Akten „Ein Walzertraum“ von Oscar Straus.