Eine Frau an der Fachdienst-Spitze

Diepholz - Eine Frau leitet nun den Fachdienst Bauen in der Diepholzer Stadtverwaltung: Stefanie Becker aus Herford ist Nachfolgerin von Dr. Akbar Nasseri, der im Spätsommer 2016 zum Landkreis Lüneburg gegangen war.

Da die Stadt Diepholz selbst Baugenehmigungsbehörde ist (für andere Kommunen der Region ist es der Landkreis Diepholz), muss die Leitung des zuständigen Fachdienstes besonders qualifiziert sein. Die 33-jährige Stefanie Becker ist es: Sie legte ihr Staatsexamen nach umfangreicher Ausbildung in Baurecht, Bauunterhaltung und anderen Bereichen beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen ab.

Zuvor hatte Stefanie Becker ein Architekturstudium in Holzminden absolviert, das sie mit dem Diplom abschloss. Nach Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung ging sie in die Wirtschaft in den Bereich Brandschutz, absolvierte parallel ein MasterStudium der Bauphysik in Weimar. Zuletzt war sie in der Bezirksregierung Detmold tätig und dort für Flüchtlingsunterkünfte zuständig.

Die 33-Jährige hatte sich auf die Ausschreibung der freien Stelle bei der Stadt Diepholz beworben.

Als Leiterin des Fachdienstes Bauen (umgangssprachlich nach wie vor „Bauamt“ genannt) unterstehen Stefanie Becker in der Diepholzer Stadtverwaltung etwa 50 Mitarbeiter – inklusive Bauhof und Klärwerk. Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Bauordnung (Baugenehmigungen), das Gebäudemanagement (Unterhaltung de städtischen Gebäude) und der Städtebau (Erarbeitung von Planungsunterlagen).

Die neue Fachdienstleiterin ist ledig und möchte in Herford wohnen bleiben. „In Diepholz ist mir aufgefallen, dass es hier noch viele historische Gebäude gibt“, sagte Stefanie Becker. In ihrer Heimatstadt Herford sind viele Häuser im Zweiten Weltkrieg den Bomben zum Opfer gefallen. - ej