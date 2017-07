„Eine drei Meter hohe Welle kam auf uns zu“

Ehepaar Schumacher aus Diepholz erlebt das Erdbeben auf Kos hautnah

+ Der Diepholzer Stephan Schumacher auf Kos, wo er in der Nacht zu Freitag das schwere Erdbeben erlebte.

Diepholz/Kos - Von Eberhard Jansen. „Unser Zimmer wackelte in alle Himmelsrichtungen – und auch nach oben und unten. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Stephan Schumacher war am Freitagmittag immer noch schockiert. Der Diepholzer und seine Frau Elisabeth erlebten und überlebten das schwere nächtliche Erdbeben auf der griechischen Insel Kos.