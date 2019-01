Eindrucksvolle Drahtseil-Kunst

Bei ihrer Taiwan-Reise besuchte die Gruppe aus Diepholz auch das Atelier des Künstlers Kang Muxiang. Das Bild wurde aufgenommen in der großen Halle, in der Kang Muxiang (9. von links) seine großen Kunstwerke herstellt. Foto: LRY

Diepholz/Taipeh – Ein umfangreiches zwölftägiges Programm wartete auf die 20-köpfige Diepholzer Reisegruppe, die jüngst – wie berichtet – zu Besuch in Taiwan war.

Ein gewichtiger Grund für die Reise auf die fernöstliche Insel war der Besuch beim Künstler Kang Muxiang, der die gesamte Gruppe zu sich nach Hause eingeladen hatte. Kang Muxiang ist der Schöpfer des Kunstwerkes „Ewige Weisheit“, das nun seit mehr als einem Jahr in Diepholz neben der St.-Nicolai-Kirche steht und nach dem Wunsch vieler Diepholzer dort auch für immer stehen bleiben soll.

Der erste Besuch in Taipeh galt allerdings dem höchsten Gebäude der Insel, genannt Taipeh 101. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um mit dem Hochgeschwindigkeitsaufzug zur Aussichtsplattform zu fahren und den weiten Blick über die Hauptstadt der Insel zu genießen. Denn es sind ja die ausrangierten Stahlseile dieses Aufzuges, aus denen Kang Muxiang seine Skulpturen herstellt.

So auch die Skulptur „Infinite Live“, die direkt vor dem Hochhaus steht.

Noch eindrucksvoller aber war der Besuch im Wohnhaus und Atelier des Künstlers in der Kleinstadt Sanyi im bergigen Nordwesten der Insel. Er und seine beiden Töchter begrüßten die Besucher aus Diepholz und zeigten ihnen die wunderbaren, riesigen Skulpturen aus Edelstahl, Holz und eben aus den bekannten Drahtseilen, die entweder in seinem Garten oder im Haus stehen. Kang freute sich sehr über den Besuch und über das gerahmte, großformatige Foto aus dem Diepholzer Fotoatelier „Montevideo“, das ihm als Geschenk überreicht wurde. Er fand sofort einen würdigen Platz, wo er es aufhängte.

Abends lud Kang Muxiang die gesamte Gruppe in ein traditionelles taiwanesisches Restaurant in der Nähe ein, wo ein überaus köstliches und sehr exotisches Essen serviert wurde. Während des Essens erklärte Kang Muxiang, dass er sehr glücklich darüber sei, dass so viele Menschen sich dafür engagieren, damit sein Kunstwerk in Diepholz verbleiben kann.

Die Initiative hierzu ging ja von der Arbeitsgruppe „Kunst in der City“ – und hier vor allem von Bärbel Schmitz – aus. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre das Kunstwerk gar nicht erst in Diepholz gelandet.

Um das notwendige Geld zum Kauf der „Ewigen Weisheit“ beschaffen zu können, hat sich nun das Kuratorium der Agenda 21-Bürgerstiftung in Diepholz der Sache angenommen und beschlossen, das Kunstwerk zu dem Preis von 100 000 Euro allein durch Spendenmittel erwerben zu wollen. Es liegen bereits Zusagen in Höhe von 75 000 Euro vor. Damit wird das Kunstwerk Eigentum der Stiftung werden und damit Bestandteil des Skulpturenpfades sein. Ab sofort können also Spenden unter dem Stichwort: „Kunstwerk von Kang Muxiang“ auf das Konto der Bürgerstiftung überwiesen werden. Die IBAN des Kontos bei der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz lautet: DE65 2565 1325 0000 0090 01.

Jeder Spender erhält eine Anstecknadel in Form des Kunstwerkes, sobald die Anstecknadel fertiggestellt ist. Zudem werden alle Firmen und Personen, die 500 Euro und mehr gespendet haben, namentlich am Fuße des Kunstwerkes aufgeführt. Die offizielle und öffentliche Übergabe des Kunstwerkes ist unter Beisein des Künstlers am 30. September 2019 geplant – ein Termin, den sich Kunstinteressierte schon vormerken sollten.

Auch der Kirchenvorstand der St. Nicolai-Gemeinde hat inzwischen beschlossen, dass das Kunstwerk für vorerst 30 Jahre an dem Standort auf dem Gemeindegelände stehen bleiben kann, wofür die Bürgerstiftung sehr dankbar ist, da dieser Standort auch nach Meinung des Künstlers ideal ist.