Einblicke in verlassene Brennerei

Von: Eberhard Jansen

Fotos aus einem Brennerei-Gebäude in Bassum, das vor mehr als 30 Jahren verlassen wurde und nahezu unverändert ist, zeigt Tara Frese im Diepholzer Rathaus – hier bei der Ausstellungseröffnung am Mittwoch mit Bürgermeister Florian Marré und dem Vorsitzenden des Vereins „Kunst in der Provinz“, Manfred Evensen (rechts). © Jansen

Die Fotografin und Grafikerin Tara Frese stellt im Diepholzer Rathaus Fotos aus Bassumer „Lost Place“ aus.

Diepholz/Bassum – An der Wand hängt noch ein alter Arbeitskittel. Flaschen und Eimer stehen herum. Eine dicke Staubschicht hat sich auf allem gebildet. Ende der 1980er Jahre ist die alte Kornbrennerei in Bassum aufgegeben und verlassen worden. Seitdem sind die Räume in dem Rotsteingebäude nahe der Bassumer Stiftskirche nahezu unverändert. Im Diepholzer Rathaus gibt es derzeit Einblicke in diesen „Lost Place“.

Die Fotografin und Grafikerin Tara Frese stellt hier großformatige Bilder aus, die sie in der alten Brennerei aufgenommen hat. Mit Genehmigung des Eigentümers konnte sie die Räume betreten. „Ich habe alles so gelassen, wie es war“, betont die Künstlerin. Es sei eine Ehrensache für „Lost-Place“-Besucher, nichts zu verändern.

Die 1970 in Bremen geborene Tara Frese ist seit 2019 Mitglied im Verein „Kunst in der Provinz“, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Diepholz die sehr unterschiedlichen Ausstellungen an der Wand vor dem Bürgermeisterbüro – ausgedehnt auf den Bereich vor dem Sitzungssaal – organisiert. Die Ausstellung der „Lost-Place“-Fotos aus Bassum eröffneten am Mittwoch der Vereinsvorsitzende Manfred Evensen und der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré.

Tara Frese hat internationale Erfahrung. Nach Beendigung ihrer Schullaufbahn ging sie 1989 nach London und belegte von 1991 bis 1992 einen Foundation Course am Newham Community College (nun University of East London), studierte danach von 1992 bis 1995 Grafik-Design und Fotografie am Central St. Martins College of Art and Design in London.

„Lost Places“ Tara Frese sucht weitere „Lost Places“ (sinngemäß: „vergessene Orte“), um dort professionell zu fotografieren. Hinweise – auch zu Objekten im Raum Diepholz – nimmt sie unter Tel. 04249/961238 oder per Mail an tarafrese@t-online.de entgegen. Zum Betreten muss in der Regel eine Genehmigung des Eigentümers vorliegen. Wer abgesperrte, verlassene Gebäude oder Grundstücke ohne Erlaubnis betritt, kann wegen Hausfriedensbruchs bestraft werden.

Nach Beendigung ihres Studiums blieb sie in London und arbeitete als freiberufliche Mitarbeiterin für verschiedene Agenturen und Buchverlage. 2011 zog Tara Frese wieder nach Deutschland – nach Bassum. Ihre Fotos aus der verlassenen Kornbrennerei stellte sie bislang nur bei einer Aktion in ihrem Atelier aus. Jetzt sind sie auch in Diepholz zu sehen.

Das blaue und gelbe Licht auf einigen Bildern erklärte die Künstlerin so: „Die Aufnahmen entstanden Anfang dieses Jahres, als das Gebäude in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet war.“ Durch ein technisches Problem ließ sich die Beleuchtung während der Aufnahmen nicht abstellen.

Das nicht unter Denkmalschutz stehende Rotsteingebäude mit Kesselhaus und Schornstein entstand vermutlich nach 1865, um dort Branntwein herzustellen. 1902 übernahm Familie Christian Runge die Brennerei und führte sie bis zur Aufgabe des Betriebes 1987 fort.