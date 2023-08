Ein Tag der vielen Erinnerungen an der GFS in Diepholz

Von: Simone Brauns-Bömermann

Das Musikprogramm gestaltete unter anderem die GFS-Band „Trebor“ (Bild). Auch „The Search“, „7Beats“ sowie Solist und Ex-GFS-Schüler Ayham Fayad, bekannt aus „The Voice“, hatten ihre Auftritte. © Brauns-Bömermann, Simone

Nach dem Festakt am Freitag hat die Graf-Friedrich-Schule in Diepholz die Feiern zu ihrem 100. Geburtstag mit einem Begegnungsfest fortgesetzt. Zahlreiche ehemalige Schüler unterschiedlichen Alters kamen, um Erinnerungen auszutauschen und neue Eindrücke zu gewinnen.

Diepholz – Wie beliebt die Graf-Friedrich-Schule in Diepholz ist und wie sehr sie zum Leben der vielen Schüler aus dem Umland gehört, das zeigte die lange Schlange vor dem Einlass zum großen Jubiläumsfest des Gymnasiums der Kreisstadt. 100 Jahre wird die GFS alt – für sehr viele war es ein Grund, mit der (alten) Schule und (alten) Bekannten zu feiern.

Nach dem Festakt am Freitag trug das große Begegnungsfest am Samstag vier Überschriften: Activity, Essen und Trinken, Musik und Tanz sowie Sitzen und Reden. Bei vielen bis Mitternacht.

Führung durch die Schule: Ehemalige und einige potenziell neue Schüler ließen sich die GFS-Räumlichkeiten zeigen und erklären. Was ist heute wo – und was war da eigentlich früher mal? © Brauns-Bömermann, Simone

Um den „100.“ auf Fotos und Video festzuhalten, waren Alexander Kettler und Türkan Defli (beide Abitur 2002) emsig auf dem Gelände unterwegs. Ohne sie kann zum 125-Jubiläum kein vernünftiger Rückblick entstehen, wie er im Foyer der GFS zu den vergangenen 100 Jahren „Bildungsanstalt“ lief. Da erkannte sich auch der Bürgermeister der Stadt Diepholz, Florian Marré, in zwei Beiträgen wieder: Als Schüler der GFS und als Bürgermeister.

Dass zur Aufnahme in die GFS Ende der 1940er Jahre noch eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden musste, ist in Vergessenheit geraten. Aber nicht beim Quartett Gisela und Peter Tangemann (Wagenfeld), Wybke Diepholz (Ströhen) und Anni Rumsfeld (Barnstorf). Sie wurden damals eine Woche lang geprüft. „Schriftlich und mündlich. Und am Samstag erhielten wir das Ergebnis“, erinnern sie sich. Als die Vier 1957/1958 ihr Abi „bauten“ war Heinrich Müller-Hartmut Schulleiter. 17 Jahre später legte Annette Wöstmann ihre Abiturprüfungen ab. Aber sie kehrte später als Lehrerin an die GFS zurück – und das ist etwas, das sich in den folgenden Jahren wiederholte. Erst Schule, dann Arbeitsplatz – in 100 Jahren war die GFS für manche ein echter Lebensmittelpunkt.

Jens Grill sieht sich im großen Treppenhaus stehend mit seinem Schulfreund Hauke Malz staunend den Film an, der die Geschichte der GFS wiedergibt. Beide sind Abiturjahrgang 1989 und erinnern sich unterschiedlich an ihre Schulzeit. „Ich bin immer so durchgekommen“, sagt Grill, der heute in Lemförde ein Unternehmen führt. Malz, in Diepholz ebenfalls ein erfolgreicher Unternehmer, erinnert sich gern und mit guten Noten an so manche „Deutschstunde“ mit Lehrer Manfred Redetzky.

Sie machten ihr Abitur 1957 und 1958: Peter Tangemann (links) und seine Frau Gisela aus Wagenfeld. Anni Rumsfeld aus Barnstorf und Wybke Diepholz aus Ströhen waren auch „Fahrschüler“ aus dem Umland. © Brauns-Bömermann, Simone

Alle Gäste haben viel zu reden und zu entdecken. Wie Edgar Haab und Thomas Dringenburg. „Wir haben 2016 unser Abitur gemacht“, da lächeln die zwei jungen Männer mit guten Erinnerungen an ihre Schule: „Mathe bei Herrn Rolfes und Englisch und Geschichte bei Herrn Igelbrink“ – es ist, als ob es gestern gewesen wäre. Haab und Dringenburg bleiben der Stadt Diepholz auch beruflich treu: Haab ist Redakteur beim Diepholzer Kreisblatt, Dringenburg beim Landkreis Diepholz für die IT an Schulen zuständig. Ein Extralob verteilt Haab noch für den Außenbereich der Schule. Dieser sei „grandios geworden“, sagt er. Gerade kürzlich wurde das Beachvolleyball-Feld fertiggestellt. Die alten Tischtennisplatten locken immer Schüler immer noch zum Rundlauf an, und der Anleger an der Hunte gibt dem Ganzen ein bisschen Ox-ford-Flair.

Im Haus sind die Diepholzerin Lilo Schöttler und Hildegard Landgraf, geborene Körner, unterwegs. „Wir haben mit der mittleren Reife 1953/54 abgeschlossen“, darauf sind die zwei sehr stolz. Landgraf schaut zum Logo der GFS und kann eine Geschichte dazu erzählen: „Ich habe damals das erste Logo entworfen“, sagt sie, und sie weiß noch sehr gut, dass es damals nicht allen gefiel. Sie habe sogar den Unmut einer Mitschülerin auf sich gezogen, weil diese so gar nicht einverstanden war mit dem Entwurf, der schon den auf der Spitze stehenden Kreusausschnitt zeigte. Das GFS-Logo hat sich im Verlaufe der Zeit zwar immer wieder verändert, aber die Grundstruktur ist geblieben.

Margret Schnier stattet der GFS ebenfalls einen Besuch ab. Sie hat zehn Jahre im Sekretariat der Schule gearbeitet. Weitere zehn Jahre hat sie am Gymnasium in Sulingen und sechseinhalb Jahre an der Hauptschule in Lemförde die Belange von Lehrern und Schülern koordiniert.

Thema Nachhaltigkeit: Der Förderverein der GFS mit seiner 2. Vorsitzenden Sabine Bischoff verkauft Rucksäcke aus recycelten PET-Flaschen. Wolfgang und Matthias Sowade aus Marl greifen gerne zu. © Brauns-Bömermann

Dass die GFS schon immer „divers“ gewesen sei, jedenfalls seit er 2017 als Schüler dazugehörte, moderiert Ayham Fayad (Teilnehmer bei „The Voice of Germany) von der Bühne. „Ich möchte, dass ihr mittanzt“, ruft er den Gästen während seines Auftritts zu.

Als Europaschule setzt die GFS natürlich auch auf Nachhaltigkeit – darüber informieren sich Vater Wolfgang und Sohn Matthias Sowade aus Marl. Sie sind gemeinsam zum Fest gekommen als ehemalige Schüler. Ihnen fiel am Stand des Fördervereins der aus recycelten PET-Flaschen hergestellte Rucksack mit GFS-Logo auf.

Die vor Jahren grundlegend sanierte und umgestaltete Schule erkundeten ehemalige Schüler und die, die es werden wollen. Schulleiter Lars Buse konnte dabei in Ruhe sein Fischbrötchen genießen, alles lief.