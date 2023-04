Altes Rathaus: Ein Fußboden „wie Musik“

Von: Sven Reckmann

Mit einem Sektempfang wurde der ehemalige Sitzungssaal des Alten Rathauses als „multifunktionaler Veranstaltungsraum“ offiziell eröffnet. © Reckmann

Der ehemalige Sitzungssaal im Alten Rathaus in Diepholz ist jetzt „multifunktional“. Ab sofort sind dort auch Trauungen möglich.

Diepholz – Er knarzt immer noch. Der vielbeachtete Parkettfußboden im Sitzungssaal des Alten Rathauses in Diepholz ist auch nach der Umgestaltung erhalten geblieben und „antwortet“ bei jedem Schritt – wie es sich für altes Parkett gehört.

Und er erstrahlt in neuem Glanz: Mit einem Sektempfang für geladene Gäste wurde der frisch renovierte „multifunktionale Veranstaltungsraum“ seiner Bestimmung übergeben. Ab sofort ist es nun auch möglich, dort standesamtlich zu heiraten.

„Dieser Boden ist auch ein Stück Stadtgeschichte“, sagte Bürgermeister Florian Marré eingangs, der ehemalige Sitzungssaal sei in den letzten Jahrzehnten allerdings nicht so genutzt worden, wie man es sich für einen historischen Raum wünsche. Daher sei man nun sehr glücklich, dass sich die Möglichkeit für die Modernisierung eröffnet habe.

Die Stadt profitiert dabei von Fördergeldern. Von den etwa 75 000 Euro Gesamtkosten des Projektes gibt es etwa 57 000 Euro aus dem Förderprogramm „React – Perspektive Innenstadt“.

„Es ist wie Musik“, schwärmte auch Designerin Gerlinde Buddrick aus Hüde vom Klang des Parkettbodens, die die Umgestaltung inhaltlich konzipiert hatte. In so einem alten Parkettfußboden dürften auch „ein paar Macken drin sein“, sagte sie schmunzelnd. Und sie fasste zusammen: „Das war für mich ein wunderbarer Auftrag.“

Designerin Gerlinde Buddrick aus Hüde hatte die Umgestaltung des alten Ratssaals inhaltlich konzipiert und stellte sie den Gästen vor. © Reckmann, Sven

Die halbhohe Vertäfelung an den Wänden ist in Weiß gehalten, ebenso die Gardinen. Die Schlichtheit sei beabsichtigt: „Im Mittelpunkt stehen die Menschen“, sagte Buddrick. „Die bringen das Leben rein.“ Oder auch die Kunstwerke.

Blickfang ist dazu sicherlich auch der stattliche Teppich in der Mitte des Raumes mit seinen „floralen“ Motiven, auf dem ein großer runder Tisch mit Stadtwappen platziert ist. An ihm werden die Trauungen vollzogen.

Damit der Saal künftig auch als Trauzimmer genutzt werden kann – zum ersten Mal übrigens schon am kommenden Freitag – musste der Bürgermeister ein entsprechendes Verwaltungsdokument unterzeichnen – die Unterschrift auf dieser Widmung erfolgte gleich stilecht am neuen Glastisch. In diesem Moment wurde der Raum ein „offizieller Trauort“ in der Stadt Diepholz.

„Wenn wir hier eine Veranstaltung haben, dann geben wir den Saal natürlich nicht für Trauungen frei, sondern es wird der Raum im Rathaus genutzt“, erklärte Fachdienstleiter Sebastian Dornieden.

Aber die Nutzung als Trauzimmer ist nur eine der Möglichkeiten, die sich in dem „neuen alten“ Ratssaal bieten. Der Diepholzer Heimatverein hat ihn bereits in der Vergangenheit häufiger für Ausstellungen genutzt, denkbar wären auch Vorträge, Lesungen oder Konzerte unter dem Dach des Kulturrings oder Veranstaltungen bei „Kunst in der City“.

Um diesem multifunktionalen Ansatz gerecht zu werden, wurden neue Schienen an der Decke installiert für die Ausleuchtungen von Kunstwerken oder Ausstellungen mit Lichtspots.

Eingangs hatte Florian Marré die Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie der beteiligten Firmen begrüßt, namentlich der OC-Lichtplanung aus Diepholz sowie stellvertretend für die zukünftigen Nutzer Bärbel Schmitz von „Kunst in der City“ und Richard W. Bitter vom Heimatverein Diepholz sowie Wirt Muthiah „Muru“ Murugavel von der „Körstube“ mit seinem Team, der für die Bewirtung zuständig war.

„So ein Gebäude lebt, wenn Menschen das Gebäude erleben“, führte Marré fort. Das alte Gebäude solle Mittelpunkt einer Innenstadtentwicklung werden. „Es geht um Raum für Emotion, mit dem die Menschen positive Momente verbinden.“

Mit der Widmung, unterschrieben von Bürgermeister Florian Marré, wurde der Saal offiziell zu einem Diepholzer „Trauort“. © Reckmann, Sven