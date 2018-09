Heinz Rudolf Kunze kommt nach Diepholz: „Ein Flügel, drei Gitarren und ich“

Diepholz - Wer Liebesballaden, politische Statements und „Hammertexte“ sucht, der sollte sich den 4. Oktober im Diepholzer Theater vormerken.

„Mister Deutschrock“ Heinz Rudolf Kunze stattet der Kreisstadt mit seinem Soloprogramm „Einstimmig“ seinen Besuch ab und erläuterte uns vorab, was von dem Musiker, Komponisten, Literaten und Musikjournalisten zu erwarten ist. Das Interview führte Simone Brauns-Bömermann.

Herr Kunze, Sie besingen aktuelle und ewige Themen. Was werden wir in Diepholz hören? Was ist bei so einem Programm anders für die Besucher?

Heinz Rudolf Kunze: Mindestens einen Musiker, einen Flügel und drei Gitarren. Das Programm ist sehr abwechslungsreich, fast drei Stunden Musik und Sprechtexte aus allen Jahrzehnten meiner bisherigen Karriere. Im Prinzip schauen mir die Leute bei meiner Arbeit über die Schulter. Die Songs sind so pur vorgetragen, wie ich sie in meinem heimischen „Labor“ für mich spiele und aufnehme. Ein sehr persönlicher Abend.

Wie funktioniert Ihr Komponieren? Schreiben Sie erst die Texte und dann die Musik oder umgekehrt?

Kunze: Eigentlich ist mir jede Methode zu eigen. Aber meistens ist der Text bei mir Ausgangspunkt. Andere Musiker komponieren erst und müssen manchmal den Text in die dann bereits vorhandene Musik quetschen. Ich präferiere die andere Richtung, den Text mit Musik zu bebildern. So ist mein Handwerk, das mache ich so viele Jahre.

Jetzt zu Diepholz – liegt nicht weit entfernt von Espelkamp und Osnabrück. Dort verbrachten Sie Teile ihrer Kindheit und Jugend. Sind Sie schon einmal in Diepholz aufgetreten? Oder Espelkamp, wo Sie geboren wurden?

Kunze: Ich glaube, in Diepholz hatte ich früher einmal einen Auftritt. In Espelkamp habe ich gelesen.

Wo haben Sie Abitur gemacht?

Kunze: In Osnabrück am Graf-Stauffenberg-Gymnasium.

Was würden Sie heute jungen Menschen empfehlen bei der Berufswahl? Hintergrund der Frage ist, dass Sie als mit ihrem Beruf zufriedener Mensch gelten.

Kunze: Das Abitur ist heute nichts mehr wert. Es wurde inflationiert. Es ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Wer eine manuelle Begabung hat, sollte ein Handwerk erlernen, wie Tischler oder ähnliches, das hat goldenen Boden. Wer sein Talent in den Naturwissenschaften sieht, sollte Physik, Mathe oder Biologie studieren. Und wir brauchen Ingenieure, die technischen Berufe sind Mangelware. Was wir nicht brauchen, sind noch mehr Soziologen, die Taxi fahren.

Wie altersdurchmischt sind eigentlich Ihre Konzerte? Kommen aktuell auch junge Menschen?

Kunze: Eigentlich sind die in der Minderheit, soweit ich das beurteilen kann. Mein Publikum ist mit mir erwachsen geworden (zwinkert).

Sie gelten als der politische Kopf der deutschen Liedermacherszene. Die CD „Deutschland“ sieht ein wenig wie ein Fahrschulbuch-Titel aus. Zeigt eine Straße mit Reihenhäusern, Baustellenabsperrungen und einem Schild „Einfahrt für LKW verboten“. Ist das eine Metapher zur Abbildung unserer heutigen Gesellschaft und möglicher Risiken?

Kunze: Nein, da ist zu viel hineininterpretiert. Ich wollte eine typische Wohnstraße aufzeigen, so eine wie die, in der ich aufwuchs.

In der Münchner Runde sagten Sie im Gespräch über Integration, Identität, AfD und Würde, dass der Begriff „Willkommenskultur“ von Gutmenschen gemacht ist und Ihnen das Gegenteil, die Wortschöpfung „Hasskultur“ völlig abstrus vorkäme. Haben Sie einen Tipp, wie Willkommen besser funktionieren kann? Eine Art humanitären Leitfaden zum Nachmachen?

Kunze: Es handelt sich hierbei um ein unendlich kompliziertes Feld. Die Probleme sind komplex und nicht mit Binsenweisheiten zu lösen. Ich würde da gerne mein Statement zu Angela Merkels Aussage wiederholen: „Statt wir schaffen das, hätte sie sagen müssen: Mal sehen, wieviel wir schaffen.“ Wenn wir alles Elend der Welt heilen wollen, werden wir scheitern. Ich denke, ein vernünftiges Einwanderungsgesetz muss her, das die Ströme regelt. Ich habe mich natürlich in die Flüchtlingshilfe eingebracht: mit einer Musikinstrumentensammlung.

Wie aktuell erscheint Ihnen in der Rückschau Ihr Song „Die kommen immer wieder“?

Kunze: Der ist wohl zeitlos, seit er 1982 herauskam.

Gerne hätten wir noch aus dem Fragebogen-Klassiker von Marcel Proust einige Antworten von Ihnen. Wer ist Ihr Lieblingskomponist?

Kunze: Gustav Mahler und Johannes Brahms.

Was ist Ihr Hauptcharakterzug?

Kunze: Die Ungeduld.

Ihr Traum vom Glück? Oder Ihr Glück?

Kunze: Den besten Beruf der Welt ausüben zu können.

Wer sind Ihre Helden der Wirklichkeit?

Kunze: Helden gibt es nicht mehr. Das sind Märchen- und Sagenfiguren. Außer es käme einer auf den Trichter, wie man den Trump wegbekommt.

Wie besetzen Sie den Begriff Schicksal? Mit Blick auf Ihre neueste CD „Schöne Grüße vom Schicksal“.

Kunze: Eigentlich neutral. Oder positiv: Wenn sich zum Beispiel zwei Menschen verlieben, dann nennt man das Schicksal.

One-Man-Show im Theater

Das gab es so noch nie: Heinz Rudolf Kunze solo und mit allen seinen Hits auf der Bühne. Er spielt Gitarre oder Klavier und singt dazu seine größten Hits. „Eine One-Man-Show vom Feinsten“, heißt es vom Veranstalter. Mit dem Programm „Einstimmig“ gastiert Heinz Rudolf Kunze am Donnerstag, 4. Oktober, in Diepholz. Um 20 Uhr beginnt das Solo-Konzert im Theater.

Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung – auch beim Diepholzer Kreisblatt an der Bahnhofstraße 9 in Diepholz zum Preis von circa 40 Euro. Heinz Rudolf Kunzes erfolgreiche Ohrwurm-Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Mit Leib und Seele“, „Alles was sie will“ oder „Wenn du nicht wiederkommst“ machten ihn berühmt und zu einer der Koryphäen deutschsprachiger Rockmusik. Die Musik hat Kunze bis heute nicht losgelassen, nun gibt „Mister Deutschrock“ seine legendären Songs live und solo zum Besten.