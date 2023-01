Ein festes Dach auch in Krisenfällen

Von: Sven Reckmann

Auf Basis solcher Faserverbund-Kunststoffe wollen Prof. Dr. Christian Lauter und Oliver Kruse (r.) die Hallenteile in ihrem Forschungsprojekt entwickeln. © Reckmann

Forscher an der PHWT in Diepholz beschäftigen sich mit einer neuen Generation von Leichtbauhallen.

Diepholz – Langlebige und robuste Hallen – wetterfest und trotzdem leicht, in variabler Größe und sogar mit eigener Stromversorgung – das könnte ein Produkt sein, das sowohl für Firmen als auch für Hilfsorganisationen interessant ist.

An der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) in Diepholz ist vor einigen Wochen ein Forschungsprojekt gestartet, an dessen Ende solche autarken Musterhallen stehen könnten. Das Unternehmen Elmtech Verbundelemente GmbH aus Sachsen erforscht gemeinsam mit der PHWT in den kommenden zwei Jahren ein innovatives hochintegratives Lagerhallenkonzept in modularer Sandwichbauweise. Das neue System soll einen vielseitigen Einsatz von Fertigbauhallen ermöglichen, ohne dafür ein festes Fundament zu benötigen. Damit könnte beispielsweise in Katastrophen- oder Krisenfällen kurzfristig Lagermöglichkeiten geschaffen werden.

Verantwortlich für das Projekt von PHWT-Seite sind Oliver Kruse und Prof. Dr. Christian Lauter aus dem Studienbereich Ingenieurwesen.

Auf Basis von hochbelastbaren Faserverbund-Kunststoffen soll von den Projektpartnern ein modularer und flexibel einsetzbarer Baukasten für selbsttragende Wand- und Verbindungselemente entwickelt werden. „Das Ganze soll hochmobil sein“, erklärte Kruse, „sodass man vielleicht keinen 40-Tonner und einen großen Kran mehr braucht, sondern ein Zwölftonner reicht.“

Die Herausforderung: Die Komponenten sollen möglichst leicht sein und eine gute Wärmedämmung aufweisen, um ein breites Einsatzspektrum abzudecken und auch ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

Verbundkunststoffe als Baustoff seien interessant für das Bauwesen, sagt Prof. Lauter, weil diese Werkstoffe besondere Eigenschaften haben: sie weisen neben einer hohen mechanischen Belastbarkeit zum Beispiel eine sehr gute Witterungsbeständigkeit auf. „Damit können Bauwerke entstehen, die wärmegedämmt und leicht sind. Eine Symbiose von Kunststoff und geschickter Bauweise kann viele Vorteile bringen“, so Lauter. „Damit eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.“

Eine CAD-Zeichnung der PHWT gibt einen Eindruck, wie die Hallenteile aussehen könnten. © Privat

Eine spannende Frage wird dabei die Energieversorgung. Das könne „ganz klassisch“ mit normalen Solarzellen passieren, die auf dem Dach angebracht werden, erklärt Kruse. Alternativ denkbar wäre aber auch eine „direkte Integration“. Es gebe mittlerweile Solarzellen als Folie, die man in Faserverbundwerkstoff einlaminieren könne. „Das kommt eigentlich bislang erst im Yachtbau zum Tragen“, lächelt Ingenieur Kruse. Und es hört sich teuer an. Aber da gelte es, die technische und finanzielle Machbarkeit im Auge zu behalten und abzuwägen. Nicht alles, was technisch umsetzbar ist, macht für das Unternehmen wirtschaftlich Sinn.

Die Firma aus Sachsen ist bislang vor allem im klassischen Fassadenbau tätig und möchte gern ihr Produktportfolio erweitern, berichten die beiden Forscher.

Das Projekt „CompositeConstruct“ wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) gefördert. Die Studierenden der PHWT haben damit in der Praxis zunächst nichts zu tun, „das ist reiner Forschungsbetrieb“, erklärt Kruse. Denkbar wäre es aber, die Studenten einzelne Fragestellungen, beispielsweise im Rahmen des Projektstudiums, bearbeiten zu lassen oder Bachelorarbeiten dazu zu vergeben.

Nicht zuletzt möchte Prof. Lauter die Möglichkeiten der Verbundkunststoffe aufzeigen: „Es geht auch darum, Augen zu öffnen und Architekten und Bauingenieure an diese neuen Materialien heranzuführen.“