Ein Diepholzer Post-Problem wird gelöst

Von: Eberhard Jansen

Nur ein Schalter, vor dem sich zeitweise eine lange Schlange bildet, und zu wenig Platz für Pakete: Die neue Filiale der Deutschen Post im Geschäft Niemeyer (Tabakwaren/Zeitschriften) im Gebäude des Famila-Marktes ist für so viele Kunden nicht ausgelegt. Bald soll eine weitere Post-Filiale in Diepholz im E-Center Entlastung bringen. © Jansen

Akutes Post-Problem in Diepholz: Am früheren Standort der Diepholzer Filiale im Kaufhaus Ceka gab es drei Schalter, am neuen Standort der Post-Filiale im Geschäft Niemeyer im Gebäude des Famila-Marktes nur noch einen. Folge: Zeitweise müssen Post-Kunden dort lange in einer Schlange stehen. Doch es ist eine Lösung des Problems in Sicht. Im E-Center soll eine weitere Filiale der Post eröffnen – bislang ist dort nur ein DHL-Paketshop.

Diepholz – „Es wird eine Filiale mit den Dienstleistungen der Postbank“, so Stephan Immega, Chef des E-Centers an der Thüringer Straße. Die zweite Diepholzer Postfiliale soll in einem derzeit leeren Ladenlokal im Vorkassenbereich des E-Centers entstehen, in dem früher ein Friseur war. Als Eröffnungstermin nannte Immega „Mitte/Ende Februar – bestenfalls“. Die Postbank hatte Anfang Januar auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung erklärt, keine Finanzdienstleistungen in Diepholz mehr anzubieten, und auf Postbank-Filialen in umliegenden Städten und Gemeinden verwiesen. Doch inzwischen gab es weitere Verhandlungen mit dem Diepholzer E-Center, das gern Postbank-Dienstleistungen anbieten wollte.

Sauer auf Post-Verantwortliche

Sauer auf die Post-Verantwortlichen ist René Röwer, Bereichsleiter Vertrieb der Firma Cigarren Niemeyer, in deren Diepholzer Filiale (im Famila-Markt) die neue Postfiliale Anfang Januar eröffnet wurde: „Das hatten wir uns anders vorgestellt.“ Als neuer Partner der Post in Diepholz hatte das Tabakwaren- und Zeitschriftengeschäft Niemeyer die Postfiliale übernommen, nachdem diese zum Jahresende Ceka in der Innenstadt verlassen hatte. Das Kaufhaus hatte den Mietvertrag gekündigt. Laut Röwer habe die Post zuvor erklärt, dass es in Diepholz weiterhin drei Schalter gebe – an drei Standorten im Stadtgebiet. Ein Schalter bei Niemeyer/Famila, ein weiterer bei einem anderen, nicht genau benannten Post-Partner in der Innenstadt und beim E-Center. Doch daraus wurde bislang nichts. Der Partner in der Innenstadt sei abgesprungen, habe ein Post-Mitarbeiter erklärt, so Röwer.

Derzeit nur ein Schalter statt bisher drei

Anfang Januar eröffnete nur die relativ kleine Post-Filiale bei Niemeyer (Famila) – mit wie geplant einem Schalter und deutlich weniger Möglichkeiten, Pakete zu lagern, als bei Ceka. Niemeyer war davon ausgegangen, dass sich die Postkunden auf drei Filialen verteilen. „Hätte ich gewusst, dass wir zumindest zeitweise die einzige Filiale sind, hätten wir uns personell darauf eingestellt“, so Bereichsleiter Röwer. Derzeit können die Diepholzer Niemeyer-Mitarbeiterinnen den Andrang von Postkunden kaum bewältigen – und Platz für die Vielzahl von Paketen ist auch nicht ausreichend vorhanden. Mit der Eröffnung der Post-Filiale im E-Center dürfte sich die Lage entspannen. Ein Kritikpunkt von Diepholzern, dass es in Zukunft keine Filiale mehr in der Innenstadt gibt, ist damit nicht vom Tisch.

Dienstleistungen einer Post-Filiale sind unter anderem: Briefe, Pakete und Prio-Sendungen verschicken, Retouren teilnehmender Händler unverpackt abgeben, Express-Sendungen verschicken und das Postident-Verfahren durchführen.