„Ein Brückenbauer sein“

Diepholz - Von Sven Reckmann. Etwa 4 600 Männer und Frauen – etwa ein Drittel der Diepholzer Bevölkerung – sind 60 Jahre oder älter. Sie haben mit dem Diepholzer Senioren- und Behindertenbeirat (SBB) eine stimmkräftige Interessenvertretung. Der Grundstein für den SBB wurde vor 40 Jahren gelegt, dies war Grund für einen Festakt am Freitag Nachmittag im Diepholzer Rathaus.

Ehemalige und aktuelle Beiratsmitglieder, Vertreter von verschiedenen Institutionen aus der Seniorenarbeit sowie von Rat und Verwaltung waren in den Ratssaal gekommen, um den runden Geburtstag zu feiern und auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurückzublicken.

60 Diepholzer Bürgerinnen und Bürger haben in dieser Zeit die Interessen der Senioren und später auch der Behinderten betreut, erinnerte sich Uli Rother als heutiger Beirats-Vorsitzender.

„Vor 40 Jahren ging es darum, auf die Probleme des Älterwerdens aufmerksam zu machen. Das ist jetzt in aller Munde“, so Rother. „Jetzt wird es immer wichtiger, als Senioren- und Behindertenbeirat ein Brückenbauer zu sein zwischen den Generationen, zwischen den sozialen Schichten, zwischen den fitten Senioren und Behinderten und den nicht so munteren. Da stehen wir aber erst am Anfang.“

Rother riet den Senioren, sich nicht von Begriffen wie Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ins Boxhorn jagen zu lassen. Es stecke viel Wissen und Erfahrung in lebenden Köpfen, sagte der Vorsitzende. Diese Wissensmacht zu gestalten und zu nutzen sei viel mächtiger und wichtiger als alle soziale Medien zusammen.

Rother dankte Bürgermeister Florian Marré, auch dessen Vorgängern im Amt, den Vertretern von Rat und Verwaltung und Landkreis für die Unterstützung.

Bürgermeister Florian Marré gab den Dank seitens der Stadt gern zurück, lobte im Grußwort das ehrenamtliche Engagement des SBB.

Mit Helge Kahnert und Christa Röder überbrachten zwei Vertreterinnen des Landesseniorenrats bei der Geburtstagsfeier ihre Glückwünsche.

Weiterer wichtiger Punkt war die Ehrung langjähriger Beiratsmitglieder. Für 15-jährige Mitarbeit wurden Günter Gerdes und Axel Scheer ausgezeichnet. Zehn Jahre Beiratsmitglied waren: Ursula Brandt, Elisabeth Harstrick, Franz Jakob und Heidemarie Rohlfing. Fünf Jahre dabei waren: Ilse Baer, Horst Buchberger, Heinrich Eilinghoff, Brigitte Heitkamp, Werner Marquardt, Elisabeth Paulmann und Ingrid Riehn.

Großen Applaus – und eine Rose – gab es auch für Helge Bredemeyer, die Initiatorin und Gründungsmitglied des Beirats ist.

Nach der Pause und einem kleinen Imbiss ging es gut gestärkt in den zweiten Teil der Geburtstagsfeier, der einen musikalischen Schwerpunkt hatte. Leta Henderson spielte einige ausgewählte Stücke am Flügel mit humorvollen Überleitungen. Ursprünglich hätte sie Sopranistin Marianne Lohaus begleiten sollen, aber diese musste kurzfristig gesundheitlich „passen“. Stimmliche Begleitung für Henderson gab es trotzdem: die Teilnehmer im Ratssaal summten und sangen bei den bekannten Stücken zum Teil kräftig mit. Bei „Man müsste Klavier spielen können“, das einst von Johannes „Jopi“ Heesters geschmettert wurde, meinte Henderson augenzwinkernd mit Blick ins Publikum: „Hier habe ich echt einen Männerchor!“