Diepholz: Eröffnung der Ausstellung „Landleben“ im Ratssaal des Alten Rathauses

Zur Eröffnung der Ausstellung „Landleben“ waren Gäste aus Politik, Verwaltung und regionalen Vereinen und Institutionen eingeladen. © Privat

Die Eröffnung der Ausstellung „Landleben“ im Ratssaal des Alten Rathauses in Diepholz ist vorbei. Sie kann noch für zwei Wochen in der Kreisstadt besichtigt werden.

Diepholz – „Von den acht Milliarden Menschen auf dieser Erde erhalten Sie das Privileg an der Eröffnung dieser schönen Ausstellung teilzunehmen“, begann Richard Bitter, Vorsitzender des Heimatvereins Diepholz, bewusst etwas hochtrabend seine humorvolle Ansprache im frisch renovierten Ratssaal des Alten Rathauses in Diepholz. Eingeladen zur Eröffnung der Ausstellung „Landleben“ waren Vertreter aus Verwaltung, Politik, Vereinen sowie örtlichen Vereinen und Institutionen. Besondere Wertschätzung brachte Bitter Annika Weise und Ralf Weber vom Kreismuseum Syke entgegen: „Herr Weber hat fast jedes Jahr ein Buch mit Regionalbezug veröffentlicht und ohne Frau Weise wäre der ganze Aufbau der Ausstellung gar nicht möglich gewesen.“

Auch Bürgermeister Florian Marré machte sich ein Bild von der Ausstellung „Nichts ist so beständig wie der Wandel. Wir befassen uns immer mit dem Blick nach vorne, aber ein Blick zurück ist ebenfalls wichtig. Mit Ausstellungen wie dieser versetzen wir uns gedanklich dorthin zurück, wo wir mal waren.“, sagte er.

Maßgeblich beteiligt am Inhalt der Ausstellung sowie dem dazugehörigen Buch und der DVD sind Ralf Weber und Reinald Schröder vom Schröderschen Buchverlag beteiligt. Das Buch und die gleichnamige Ausstellung tragen den Titel „Herr, segne die Saat auf der Flur …“. Weber erklärt: „Der zunächst religiös anmutende Titel hat seinen profanen Ursprung im Lied der Mähdrescher aus dem Jahr 1962.“

Sie sind überzeugt von der Ausstellung: (von links) Ralf Weber vom Kreismuseum Syke, Heimatvereinsvorsitzender Richard Bitter, Verleger Reinald Schröder und Bürgermeister Florian Marré. © Willenborg

Die Ausstellung zeige den Wandel der Landwirtschaft von der Handarbeit zur hoch industrialisierten und rationalisierten Landwirtschaft von heute. Erst seit den 1880er-Jahren seien Bauern wirklich freie Bauern und zu Unternehmern geworden. „Früher war während der Ernte das ganze Dorf auf den Beinen. Nun ist all diese Arbeit durch den Mähdrescher ersetzt.“, so Weber. „Ich bin selbst Erstgeborener eines Landwirts. Dennoch bin ich einen anderen Weg gegangen“, erzählte Richard Bitter.

Das Buch ist vom Historiker des Kreismuseums verfasst, umfasst rund 650 Seiten und ist für 40 Euro erhältlich. Der Schrödersche Buchverlag gibt es heraus. Die gleichnamige DVD kann zum Preis von 15 Euro erworben werden.

Ein bisschen Werbung für den Heimatverein Diepholz durfte während der Eröffnung allerdings auch nicht fehlen: „Der Heimatverein sucht qualifizierte Mitglieder nach dem Profil ,R hoch drei‘: Ruhelos, Rüstig und Rentner“, sagte Richard Bitter mit einem Schmunzeln.

Die Ausstellung befindet sich nun für zwei Wochen in Diepholz und ist an sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Von Mittwoch bis Samstag kann die Ausstellung immer von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr besucht werden. Es finden sich mehrere Reihen an Ausstellungstafeln, die mäanderförmig angeschaut werden sollen. Nebenbei läuft eine Kurzversion der DVD. Der Eintritt ist frei, aber der Heimatverein bittet um eine Spende.