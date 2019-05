Saisoneröffnung im Diepholzer Freibad: „Ein Aushängeschild“

Diepholz – Wenn das Wetter eine Heizung wäre, dann hätte man am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung im Diepholzer Freibad Müntepark kräftig am Thermostat drehen wollen: Einstellige Temperaturen und ein meist bedeckter Himmel ließen Freibad-Stimmung nur schwer aufkommen.

Im letzten Jahr habe man hier im T-Shirt gestanden, erinnerte sich Horst Glockzin, Aussichtsratschef vom Badbetreiber Stadtwerke Huntetal, etwas wehmütig. „Tolles Wetter hatten wir auch diesmal bestellt“, erzählte er, nur der Temperaturregler sei wahrscheinlich an entscheidender Stelle in die falsche Richtung verschoben worden.

Glockzin freute sich, dass nicht nur viele Vertreter aus dem Stadtwerke-Aufsichtsrat, sondern auch vom Stadtrat zu der Eröffnungsfeier gekommen waren. „Das zeigt, wie wichtig unsere Bäder sind.“ Diese seien nach wie vor ein Aushängeschild für Diepholz und die Voraussetzung dafür, dass die Kinder heute noch schwimmen lernen können.

Er dankte dem Stadtwerke-Team um Bäder-Betriebsleiter Marc Krempig, dass sie das Bad nach der Winterpause wieder so herausgeputzt haben, dass es wieder täglich von 6 bis 20 Uhr zu nutzen ist. Geöffnet hatte das Bad bereits seit dem 1. Mai.

Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Werner Schwarz wünschte dem Freibad einen „schönen Sommer, wenn auch nicht zwingend so heiß wie 2018“.

Die jungen Tänzer der Tanzschule Hoppenburg sorgten zu Beginn des Programms mit ihren Tänzen für Schwung, zunächst an Land und dann auch im Wasser. Beim „Waschtag“-Lied schlugen die Wogen schon hoch und zum Abschluss des „knallroten Gummiboots“ landete der junge Passagier sogar kopfüber im Wasser des Schwimmbeckens.

Dort konnte man sich offensichtlich auch gut aufhalten, nur beim Rauskommen waren wärmende Handtücher und Bademäntel gefragt.

Als der Applaus für die Tänzer noch nicht ganz verklungen war, dümpelte im Schwimmerbecken schon eine Luftmatratze vor sich hin, auf dem ein junger Mann mit einer Bierflasche in der Hand lag – das erste „Rettungsopfer“ für die DLRG. Moderiert von Karsten Buschmann zeigten die Aktiven diverse Rettungsgriffe und -kniffe, mit denen sie solche hilflosen Personen aus dem Wasser ziehen, schieben und sonst wie bewegen können. Dabei müssen sie sich manchmal allerdings auch selbst schützen, wenn das Opfer beispielsweise dem Retter aus Reflex an den Hals greift.

Im kompletter Taucher-Montur hatten sich derweil Aktive der Tauchsparte der SG Diepholz auf die Sprungtürme „gearbeitet“ und sprangen auf Kommando gemeinsam in die Tiefe. Interessierte konnten hier die Ausrüstung der „Froschmänner“ genau unter die Lupe nehmen.

Gleich nebenan zeigten die Mitglieder der IG Modellbau, was sie zu Wasser zu Lande und in der Luft in Bewegung setzen können. Ferngesteuerte Lastwagen drehten ihre Runden am Beckenrand und bewältigen aufgestellte Hindernisse. Auf Interesse bei den Technikfans stießen auch die ferngesteuerten Drohnen.

Außerdem lud die Fotobox des Medienzentrums zu Schnappschüssen ein und Mutige konnten ihr Geschick mit den Wasserlaufschuhen der Jugendfeuerwehr oder im Wasserlaufball beweisen.

Die Pop-Musik AG der Graf-Friedrich-Schule sorgte für die musikalische Note.

Für ihre Energiekunden hatten die Stadtwerke wieder das Angebot bereit, die Saisonkarten verbilligt zu erwerben. Nach Angaben der Stadtwerke sind bereits rund 200 Saisonkarten in den vergangenen Tagen verkauft worden. Der Sommer kann kommen.