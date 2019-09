„Eigentlich ein super Ortsverband“

Seine Auflösung zum Jahresende hat der Hausfrauenbund-Ortsverband Diepholz hat am Freitag bei einer außerordentlichen Versammlung in der „Tanzbar“ beschlossen. Vorsitzende Ingrid Riehn (stehend) war erleichtert. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Der Ortsverband Diepholz des Deutschen Hausfrauenbundes (DHB) wird zum Ende des Jahres Geschichte sein: Einstimmig hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung am Freitag beschlossen, den Ortsverband zum 31. Dezember aufzulösen.

Hintergrund: Die seit 39 Jahren – seit der Gründung des Ortsverbandes 1980 – amtierende Vorsitzende Ingrid Riehn hatte keine Nachfolge in den Reihen der Mitglieder gefunden. Die 79-Jährige war bei der turnusmäßigen Wahl im Februar aus Alters- und Krankheitsgründen nicht wieder angetreten – ebenso ihre Vorstandskolleginnen. Für den Vorsitz wollte niemand kandidieren – wohl auch aus Altersgründen.

Da jeder Verein einen Vorstand braucht, musste nun gehandelt werden. Dabei standen die Ortsverbands-Mitglieder Ingrid Riehn und den anderen ebenfalls sehr aktiven Vorstandsmitgliedern für einen reibungslosen Ablauf zur Seite: 135 von 160 Mitgliedern erschienen am Vormittag zur Versammlung in der „Tanzbar“ an der Hinterstraße. 120 Stimmen wären mindestens für die Auflösung notwendig gewesen, 135 stimmten für den Auflösungs-Vorschlag Ingrid Riehns. Die 79-Jährige war erleichtert und erfreut über die Treue der Mitglieder, die über viele Jahre die vielen vom Vorstand organisierten Veranstaltungen, Besichtigungen und Reisen genutzt hatten. Der Vorsitzenden blieb so ein aufwendiges Vereins-Auflösungsverfahren erspart.

Zu Liquidatoren wählte die Versammlung ebenso einstimmig Ingrid Riehn und Renate Metz.

Der Ortsverband Diepholz ist (noch) der größte im DHB-Landesverband Niedersachsen, der sich aus gleichen Gründen ebenfalls zum Jahresende auflösen wird.

Landesverbandsvorsitzende Ursula Keib übernahm in Diepholz die Leitung der Abstimmung. Sie fand es „ganz toll“, dass so viele Mitglieder zur außerordentlichen Versammlung gekommen waren. „Es ist eigentlich ein super Ortsverband.“ Umso mehr bedauerte sie, dass es keine Vorstandskandidaten gibt – und keinen Nachwuchs für den Hausfrauenbund: „Die jungen Frauen wollen oder müssen arbeiten.“ Sie gebe auch dem Bundesverband des DHB nur noch zwei bis drei Jahre, sagte Ursula Keib: „Ein Trauerspiel!“.

Letzte Veranstaltung des DHB-Ortverbandes Diepholz wird das Weihnachtsfrühstück am 17. Dezember in der „Tanzbar“ sein.

Mit einem Frühstück stärkten sich die Mitglieder am Freitagmorgen auch nach ihrem Auflösungs-Beschluss. Der formale Teil der Versammlung dauerte nur wenige Minuten. Eine Diskussion gab es nicht.

Ingrid Riehns abschließende Worte in die harmonische Hausfrauen-Runde: „Ich bin stolz auf Euch!“