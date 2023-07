Eichenprozessionsspinner: In Diepholz „sichtbar mehr geworden“

Von: Eberhard Jansen

Vor Eichenprozessionsspinnern warnt die Stadt Diepholz an mehreren Stellen mit Schildern - hier an der Straße Ovelgönne. © Jansen

Vor wenigen Jahren waren sie noch kein großes Thema. Seitdem wächst ihre Zahl durch milde Winter und andere Folgen des Klimawandels – und damit die Angst von Menschen vor allergischen Reaktionen, die ihre Raupenhärchen auslösen: Eichenprozessionsspinner sind weiterhin ein Problem. „Es sind in diesem Jahr sichtbar mehr geworden“, sagt Andreas Hehmann, Leiter der Abteilung Tiefbau und Grünflächen bei der Diepholzer Stadtverwaltung.

Diepholz – Hehmann kann keine konkreten Nester-Zahlen nennen. Er schaue sich aber jeden Befall an, auf den besorgte Anwohner die Stadtverwaltung hinweisen. Auch die Zahl dieser Hinweise sie in diesem Jahr gestiegen.

Extremer Befall an zwei Orten

Einen extreme Zahl von Nestern habe es an Eichen im Bereich Alter Torfweg in Sankt Hülfe und an der Straße Ovelgönne in Diepholz gegeben, sagte Hehmann. Hier habe die Stadt eine Fachfirma beauftragt, deren Mitarbeiter in Schutzkleidung die Nester mit den Raupen darin absaugen. Solche Firmen beauftragt die Stadt auch, wenn beispielsweise an Spielplätzen, Kitas und Schulhöfen Eichenprozessionsspinner auftauchen.

Eine Stunde Einsatz: 200 Euro

Eine Stunde Einsatz einer Fachfirma koste etwa 200 Euro, erklärt Stadtverwaltungs-Fachdienstleiter Michael Klumpe. In diesem Jahr werde die Stadt Diepholz für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners etwa 5 000 Euro aufwenden. „Wir können die Firmen nicht bei jedem kleineren Befall rufen“, sagt Kumpe. Das würden andere Kommunen auch nicht machen. Für die Beseitigung von Nestern der Eichenprozessionsspinner auf Privatgrundstücken seien ohnehin die jeweiligen Grundstücksbesitzer zuständig. Auf öffentlichen Flächen oder Wegen, die befallen sind, stellt die Stadt Warnschilder auf.

Die Stadt Diepholz hat zudem den Weg der biologischen Bekämpfung eingeschlagen: Sie hat Nistkästen für Meisen und andere Vögel aufgehängt, die die Raupen des Eichenprozessionsspinnern bis zu einem gewissen Entwicklungsstadium fressen.

Jetzt werden Raupen zu Faltern

Die größte Allergie-Gefahr durch die Haare der Eichenprozessionsspinner-Raupen ist übrigens in diesen Wochen vorbei: Nach sechsmaligem Häuten entwickeln sich derzeit die Falter. Diese werde gern von Fledermäusen gefressen. Da in den verlassenen Nestern noch Raupenhärchen sind, sollten diese nicht angefasst werden, rät Andreas Hehmann

Eichenprozessionsspinnern bevorzugen Eichen, die von möglichst vielen Seiten Sonne bekommen – also beispielsweise auf einer Freifläche, am Rand von Wäldern oder an Wegen stehen. Ob die Eichenprozessionsspinner auch beim anstehenden Appeltree Garden Festival (3. bis 5. August) auf Lüdersbusch zum Problem werden, ist offen. Für die Stadt Diepholz ist klar: „Wir sind nur für die öffentlichen Flächen und Zuwegungen zuständig.“ Um die Sicherheit auf dem Festivalgelände müsse sich der Veranstalter kümmern.