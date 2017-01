Ehrenamtliche geehrt

Diepholz - Nicht nur ältere Diepholzer Bürger engagieren sich ehrenamtlich. So zeigt der 21-jährige Markus Westermann „außergewöhnlichen Einsatz und Hilfsbereitschaft in der Jugendarbeit und in der DRK-Ortsgruppe Diepholz“. Dafür wurde er am Samstag beim Neujahrsempfang der Stadt Diepholz im Rathaus mit Urkunde und Blumen geehrt – als einer von fünf ehrenamtlich tätigen Diepholzern, denen die Stadt zum „Tag des Ehrenamtes 2016“ damit offiziell dankte. Die weiteren Geehrten waren Helga Gehrke, Volker Leymann, Albert Hain und Doris Eggert.

Markus Westermann hat im Jahr 2000 als damals Fünfjähriger zum ersten Mal beim Bau der Hüttenstadt im Sommerferienprogramm des Diepholzer Jugendbüros teilgenommen und seitdem keine dieser Aktionen auf Lüdersbusch ausgelassen. Seit 2007 ist er in der Hüttenstadt außergewöhnlich engagierter Helfer und jetzt einer von drei Baubereichsleitern. Er hilft auch bei anderen Ferienaktionen und Angeboten des Jugendbüros für Kinder und Jugendliche mit. Zudem ist der 21-Jährige langjähriges Mitglied des Jugendrotkreuzes und unterstützt seit vielen Jahren aktiv die viertägige Veranstaltung „Zeltlager Bärenstark“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Diepholz. Seit fünf Jahren steht Westermann dem DRK auch als Sanitäter zur Verfügung

Helga Gehrke ist seit 30 Jahren Helferin bei den Blutspende-Aktionen des Deutsche Roten Kreuzes in Diepholz. Sie versieht zudem den Bibliotheksdienst auf den Stationen der Klinik in Diepholz. Mitglied im DRK-Ortsverein Diepholz ist Helga Gehrke seit 40 Jahren. Seit 30 Jahren betreut sie die Mitglieder beim „Dienstagstreff“, ist bei Blutspendeterminen zuständig für Platzverteilung zur Blutentnahme und die Betreuung der Erstspender. Seit 1989 ist die Diepholzerin im Team der DRK-Kleiderkammer beziehungsweise jetzt des DRK-Shops. Anfang der 1990er Jahre war die heute 75-Jährige dreimal für je eine Woche für das DRK im Lager Friedland und hat Aussiedler betreut.

Albert Hain wurde für seinen langjährigen Einsatz im Radclub Aschen, bei der Jugendfeuerwehr Aschen und für die Unterstützung bei Arbeiten für alle Aschener Vereine offiziell geehrt. Der 64-Jährige war 25 Jahre Tourenwart des Radclubs Aschen und hat unter anderem im Jahr 2005 die Radtour in die Diepholzer Partnerstadt in Polen, Starograd Gdanski, und 2009 in die französische Partnerstadt Thouars organisiert. Hain ist auch Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Aschen, war dort lange Jugendwart. Als Maurer unterstützt er bei Bauarbeiten alle Aschener Vereine, aber besonders bei der Gestaltung und Umsetzung der Projekte auf dem Friedhof. Für 2017 hat er sich bereits zur Verfügung gestellt, die Jugendfeuerwehr Aschen bei der Ausrichtung des Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlagers zu unterstützen

Der Diepholzerin Doris Eggert dankte die Stadt für ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft im Stadtteilladen an der Moorstraße. Die 71-Jährige ist seit 2010 im Vorstand des Stadtteilladens, regelt die Finanzen des Vereins und ist Ansprechpartnerin, Beraterin und die „gute Seele“ für die Menschen in dem Stadtteil. Doris Eggert unterstützt tatkräftig das Projekt „Eine warme Mahlzeit für Kinder“ und Menschen bei Behördengängen und Arztbesuchen. Zudem gibt sie Hilfestellungen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und ist in der Hausaufgabenbetreuung aktiv.

Für die Freiwillige Feuerwehr engagiert sich Volker Leymann seit seiner Jugend. Er wurde 1969 Mitglied der Ortsfeuerwehr Diepholz, hat zahlreiche Lehrgänge unter anderem an der Feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck absolviert, war viele Jahre als Gruppen- und Zugführer in der Ortsfeuerwehr Diepholz eingesetzt. Im Januar 2010 wurde Volker Leymann stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Diepholz. Der 60-Jährige ist Ortsausbildungsleiter und steht den jungen Kameraden bei ihrer Ausbildung stets mit Rat und Tat zur Seite. „Seit seinem Eintritt in die Ortsfeuerwehr Diepholz ist er bis heute mit Leib und Seele aktiv tätig“, heißt es in der Begründung von Leymanns Ehrung zum „Tag des Ehrenamtes“.

Die fünf Geehrten waren nach einem öffentlichen Aufruf von Vertretern der jeweiligen Organisationen der Stadt Diepholz zu der Ehrung vorgeschlagen worden. - ej