Ehrenamtlich für Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Ehrenamtliches Engagement für Diepholz: Der aktuelle Vorstand der Fördergemeinschaft mit den wiedergewählten Stephan Sievers, Stefanie Tröbs-Kütemann und Mathis Langhorst (sitzend,von links) sowie Kevin Labs (hinten links) und Sebastian Hering, die nicht zur Wahl standen. © Jansen

Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, Stadtfest, Weinfest, Grafensonntag, Gänsetag, Schnäppchentag und mehr: In Diepholz organisiert nicht die Stadt solche Veranstaltungen, sondern ein gemeinnütziger Verein, die Fördergemeinschaft. Die engagierten Mitglieder stoßen dabei so langsam an ihre Grenzen und brauchen nach eigenen Aussagen tatkräftige Unterstützung. Das war bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend in der „Körstube“ im Alten Rathaus ein Thema.

Diepholz – Die Stadt Diepholz hilft bei den Veranstaltungen beispielsweise durch den Einsatz des Bauhofes und unterstützt die Fördergemeinschaft durch finanzielle Zuschüsse. Aber der größte Teil der Veranstaltungsarbeit wird von Fördergemeinschafts-Mitgliedern ohne Bezahlung übernommen. Zudem trägt die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz – wie sie offiziell heißt – beispielsweise Kosten für die Installation, Wartung und Einlagerung der Weihnachtsbeleuchtung. Das Aufstellen des großen Weihnachtsbaumes am Rathaus hat der Verein in den vergangenen Jahren ebenfalls bezahlt. Es habe jeweils etwa 1 000 Euro gekostet, so ein Vorstandsmitglied. Aus den Reihen der Mitglieder wurde während der Versammlung am Montagabend angeregt, bei der Neugestaltung der Innenstadt eine Hülse im Boden für einen großen Weihnachtsbaum vorzusehen, der bislang am Rathaus stand.

Veranstaltungen 2023 Für das Jahr 2023 hat die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz unter anderem folgende Veranstaltungen geplant: Schnäppchentag (27. Mai). „Kulinarische Meile“ (voraussichtlich 3. Juni, Örtlichkeit steht noch nicht fest), Kunst in der City (19. bis 25. Juni, wird wie immer von der Gruppe um Bärbel Schmitz organisiert). Weinfest (25. und 26. August auf der Schlossinsel) sowie die traditionellen Aktionen Grafensonntag im Oktober, Gänsetag im November und Weihnachtsmarkt am ersten Dezember-Wochenende.

Trotz der großen Arbeitsbelastung – und immer wieder unsachlicher Kritik in sozialen Medien – macht die Fördergemeinschaft weiter. Die drei Vorstandsmitglieder, die zur Wahl standen, wurden bei der Versammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Stefanie Tröbs-Kütemann, Stephan Sievers und Mathis Langhorst. Die beiden anderen Vorständler – Sebastian Hering und Kevin Labs – standen nicht zu Wahl.

Mehr als 20 Mitglieder nahmen an der knapp 50-minütigen Versammlung teil, die „wegen vieler Turbulenzen“ (so Stefanie Tröbs-Kütemann) sehr spät im Jahr stattfand. Etwa 200 Diepholzer Gewerbetreibende und Privatpersonen gehören der Fördergemeinschaft an.

Neue Räume in der Innenstadt

Zwei Jahre lang hatte die Fördergemeinschaft sich im Auftrag der Stadt Diepholz um das Citymanagement und das Citymarketing gekümmert. Die Fördergemeinschaft bekam für diese Aufgaben 60 000 Euro jährlich. Die Stadt selbst trug davon 33 000 Euro – 100 Prozent für das Stadtmarketing und 33 Prozent als Anteil des Citymanagements, für das es durch das Innenstadtsanierungs-Programm Zuschüsse von Bund und Land Niedersachsen gab. Diese Zusammenarbeit ist nun ausgelaufen, die beiden hauptamtlichen Stellen gibt es nicht mehr. Das Büro an der Kolkstraße ist gekündigt. Ob „Grafenkind“ als Fördergemeinschafts-Marke bleibt, ist laut Vorstandsmitglied Sebastian Hering noch nicht klar. Klar ist aber, dass die Fördergemeinschaft neue Räume in der Innenstadt anmieten will, um dort präsent zu sein. Sie bietet örtlichen Vereinen und Organisationen an, diese Räume mit ihr zu teilen.