Fred Kastens wurde am Mittwochabend zum Abschluss des Maifestes zum neuen Maikönig gekrönt. Auf den Thron begleitet ihn seine Frau Sylvia.

Sankt Hülfe/Heede - Von Sven Reckmann. Die Durststrecke ist beendet: Die Maifeier Sankt Hülfe/Heede hat einen neuen König. Fred Kastens aus Heede am Mittwochabend zum Abschluss des Maifestes den Schützenthron in dem traditionsreichen Verein und beendete die Republik.

Und nicht nur das: Auch alle anderen Throne konnten besetzt werden. Diese Nachricht sorgte für entspannte Gesichter bei den Maifeier-Schützen.

Um kurz nach 20 Uhr proklamierte Maifeier-Vorsitzender Ralf Müller den neuen Regenten, der mit dem Beinamen „der Gesellige“ in die Geschichte des Vereins eingehen wird. Begleitet wird er von seiner Frau Sylvia.

Maikomtess – ein Posten, der ebenfalls in den vergangenen zwölf Monaten nicht besetzt gewesen war, wurde Tanja Nowak.

Auch beim Schützennachwuchs ist die Regentschaft geschert: Jugendkönigin wurde Katharina Huntemann, die von Pascal Mucker auf den Thron begleitet wird.

Kinderkönig wurde Benet Brüggemann, der sich Helene Pieper zur Königin nahm.

„Ihr seht mich heute sehr entspannt“, blickte Vorsitzender Ralf Müller in die Runde bei der Proklamation. Dennoch hatten es die Kandidaten, wie er berichtete, spannend gemacht und erst kurz vor Ablauf der Zeit die entscheidenden Schüsse abgegeben.

Die vergangenen zwölf Monate ohne „große“ Majestät hatten es den Maifeier-Schützen mehr als einmal klargemacht, dass etwas fehlt. So ist ein Umzug durch den Ort ja sicherlich etwas schönes – erst er recht bei bestem Frühlingswetter – aber ohne die traditionelle Einkehr in der Königsresidenz ist es doch nicht „rund“, so war immer wieder zu hören.

Dennoch: es war zu den zwei Feier-Tagen wieder einiges los auf dem Festplatz an der Bremer Straße. Beim „Tanz in den Mai“ kamen am Dienstagabend nach Angaben der Veranstalter etwas mehr als 2 000 Besucher ins Festzelt.

Mit dem Maifest startet traditionell der Reigen der Schützenfeste in der Stadt Diepholz und viele Schützen der umliegenden Vereine ließen es sich nicht nehmen, dem Maifest einen Besuch ab zustatten und den neuen Majestäten zu gratulieren.