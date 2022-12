Durch Diepholz ganz ohne Stadtplan

Vor der Ankunftsstele am Rathausmarkt, die zum neuen touristischen Leitsystem in Diepholz gehört: (von links) Stephan Goetz (Vorsitzender Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft), Tourismusmanagerin Christina Bünnemeyer und Bürgermeister Florian Marré. © Stadt Diepholz

Für Touristen und Einheimische soll es ab sofort einfacher sein, sich in Diepholz zurechtzufinden. Dazu hat die Stadt Wegweiserstelen, Ankunfts- und Informationsstelen sowie zahlreiche Wegweiserschilder aufgestellt.

Diepholz – „Das Planungsbüro GfG aus Bremen hat mit der gradlinigen und gut sichtbaren Gestaltung der Stelen überzeugt. Die Firma Virtuz aus Coburg hat die Stelen trotz eisiger Temperaturen innerhalb weniger Tage aufgestellt“, wird Bürgermeister Florian Marré in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert, „innerhalb des Rathauses hat vor allem Tourismusmanagerin Christina Bünnemeyer die Koordination des Projektes übernommen. Das Ergebnis dürfen wir jetzt in der Innenstadt bewundern.“

Stephan Goetz, Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, meint laut der Mitteilung: „Das Leitsystem erleichtert Ortsunkundigen die Orientierung in Diepholz und führt sie gezielt zu den Sehenswürdigkeiten unserer schönen Stadt – und das ganz ohne Stadtplan.“

Kosten: 120.000 Euro Die Gesamtkosten für das neue touristische Informations- und Orientierungssystem in Diepholz betragen laut Stadtverwaltung etwa 120.000 Euro. Die Kosten werden zu 90 Prozent aus dem europäischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ gefördert.

Christina Bünnemeyer, Tourismusmanagerin der Stadt Diepholz, sieht das Leitsystem als einen ersten Schritt, um Diepholz für Touristen attraktiver zu machen: „Mit dem Marissa Ferienpark am Dümmer und unserem Wohnmobilstellplatz, den wir im nächsten Jahr neu gestalten werden, kommen auch immer mehr Gäste nach Diepholz. Das sollten wir als Chance verstehen und nutzen.“

Touristisches Leitsystem

Mit dem neuen Leitsystem können sich nun vor allem Ortsunkundige von jedem wichtigen Ankunftsort in der Stadt zu allen touristisch interessanten Sehenswürdigkeiten und kulturell- sowie freizeitorientierten Einrichtungen im Innenstadtbereich leiten lassen. Dafür wurden am Bahnhof, am Rathausmarkt und am Bildungscampus Ankunftsstelen errichtet. Am Wohnmobilstellplatz wurde das vorhandene Schild erneuert und so in das System integriert. An den wichtigsten Knoten- und Kreuzungspunkten erhalten die Besucher außerdem über Informationsstelen und „Armwegweiser“ Hinweise zur weiteren Orientierung.

Ausgearbeitete „Grafentour“

Bei den Sehenswürdigkeiten können die Interessierten darüber hinaus über das Einscannen von aufgedruckten QR-Codes Informationen zu den allgemeinen und geschichtlichen Hintergründen erfahren. Zudem wurden an den Brücken im Stadtgebiet Schilder angebracht, die Details zu dem jeweiligen Gewässer liefern. Für einen ausgearbeiteten Rundgang durch die Innenstadt folgt der Gast der ausgeschilderten „Grafentour“. „So können auch Bürger ihre Stadt noch einmal ganz neu entdecken“, heißt es in der Mitteilung.

Vandalismus wird nicht geduldet

Die Stadt Diepholz: „In die Ausarbeitung wurde viel Mühe und Liebe zum Detail gesteckt, weswegen ein rücksichtsvoller Umgang mit den neuen Wegweisern erwünscht ist. Vandalismus wird nicht geduldet und in jedem Fall verfolgt.“